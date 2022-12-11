Мнение: Импорт Турции, товарооборот с Бразилией и что Россия поставляет в США

1. Турция умело пользуется ситуацией. Позиция посредника в торговле России с Западом сулит туркам немалые доходы, которые помогут им хотя бы частично компенсировать ущерб, нанесённый экономике Турции печатным станком. Объёмы поставок из России в Турцию рекордные (ссылка):



Россия обогнала Китай и заняла первое место в списке главных импортеров Турции.

Так, за первые 10 месяцев 2022 года Россия экспортировала товаров и сырья в Турцию почти на $50 млрд, тогда как поставки Китая составили немногим меньше $35 млрд.

Динамика была заметна еще в июне — за первое полугодие 2022 года импорт Турции из России составил $27,7 млрд (60% пришлось на нефть и газ). Импорт из Китая тогда превысил только $20,1 млрд.

2. Быстро растут и объёмы торговли с Бразилией (ссылка):



Товарооборот между Бразилией и Россией с начала года превысил восемь миллиардов долларов по состоянию на ноябрь. Это рекордный показатель, заявил бразильский посол в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес, передает РИА Новости.

«Постепенно, я уверен, мы дойдем до намеченных 10 миллиардов», — заявил он. Около 23 процентов всех импортируемых Бразилией удобрений приходится на Россию. Посол отметил, что страна из Южной Америки хочет занять место тех производителей, которые ушли с российского рынка.

Он добавил, что на фоне санкций у Бразилии и России возникли сложности в вопросах взаиморасчетов, логистики, страховки и фрахта, но это не помешало выйти на рекордные показатели в торговле, поскольку стороны находят пути решения.

3. Разумеется, продолжают торговать с нами и американцы. Более того, по ряду важных товарных позиций наш экспорт в США заметно вырос в этом году (ссылка):

США ввезли товаров из России на 732,4 миллиона долларов в октябре — в 2,2 раза больше, чем в сентябре. Это рекордный объем в денежном выражении за последние пять месяцев, пишет РБК со ссылкой на данные Бюро переписей США (Census Bureau).

На фоне санкций поставки из России в США практически ограничиваются только ядерным топливом, минеральными удобрениями и металлами платиновой группы. Так, Россия нарастила импорт обогащенного урана (фторида урана) до 184,7 миллиона долларов. Это максимум с ноября 2016 года.

Необработанного палладия Россия продала США на 189 миллионов долларов — максимум с февраля этого года. Также США ввезли из России платины на 34,7 миллиона долларов и родия на 29,6 миллиона долларов. Поставки российских минеральных удобрений оказались на 29 процентов больше, чем в октябре прошлого года. За десять месяцев американский импорт российских удобрений составил 1,36 миллиарда долларов — больше, чем за весь 2021 год.