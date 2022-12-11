 

Грохнулась у камина, а пламя – в лицо: обезображенная Голубкина вышла на связь после несчастного случая

11.12.2022, 16:28, Разное
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Стало известно о несчастном случае в жизни российской артистки. Она вышла на связь с фанатами и сообщила новость — на ее любимом средстве связи и выхода в Сеть появились расколы. На поверхности смартфона пошли трещины в области передней камеры, поэтому Мария Голубкина стала стесняться своей наружности в процессе съемки.

Знаменитость наглядно продемонстрировала последствия печальной поломки. Во время записи видео она грохнулась в кресло у камина, а языки пламени по законам физики отразились светящимися лучами ей в лицо.

Женщину и без того часто осуждают за небрежный внешний вид и отсутствие макияжа, поэтому она всерьез задумалась о том, чтобы скрыть реальный облик под маской ретуши. “Я теперь только с фильтрами буду выходить в эфир, надоела мне критика”, — пожаловалась Мария Голубкина.

Однако неестественная кукольная внешность лишь обезобразила женщину. Актриса утратила мимику, изменился контур глаз, форма носа, а губы сомкнулись мутной полосой. Недаром психологи в один голос твердят, что главный враг женской красоты — это комплексы. Мария Голубкина, как личность публичная, условно склонилась под колкими замечаниями общественности, хотя до последнего пыталась их игнорировать.


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