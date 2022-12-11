 

Как малые дозы кофе влияют на мозг человека

11.12.2022, 16:25, Разное
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Научная работа, проведенная с использованием электроэнцефалографии и когнитивных тестов, помогла специалистам выяснить, что рабочая память заметно улучшается после употребления кофеина по утрам.

Был проведен эксперимент, в процессе которого специалисты проанализировали когнитивные функции добровольцев, которые регулярно принимали по 50мг кофеина или плацебо. Также эксперты провели тестирование когнитивных функций.

Результаты работы продемонстрировали, что через 30 минут после употребления кофеина активность альфа-волн уменьшалась. Кроме того, скорость зрительно-моторной обработки также существенно улучшалась.


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