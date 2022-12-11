Главный итог скандала – Личное мнение

Скандал между живущими в одном доме Гариком Харламовым и Кристинкой Асмус завершился. Возможно, что не весь, будут ещё сцены, но первая часть публичных разборок закончилась.

Можно подвести некоторые итоги.



Фото: Соцсети

Главный вопрос у публики: а почему у Кристины нет денег?

И это вопрос не к Гарику. Он-то развёлся и всё. В то же самое время, Асмус требует помощи от бывшего мужа, чтобы купить жильё.

Почему Асмус сама не может купить себе квартирку?

Кристина несколько лет снималась в популярном сериале. Играет в театре. Также появилась и в большом метре в кинотеатрах. Это всё — деньги, и немалые.

Помню, как в прошлом году Гарик повёл дочку на 1-е сентября в школу. Кристина оправдывалась: так много работы, что не могу прилететь со съёмок.

Отлично, работа — это важно, но опять же — где деньги?

Люди, которые зарабатывают намного меньше, могут себе позволить взять ипотеку и купить жильё. А Кристина не может?

Лично я в это не верю, уж простите. Специально поискала текущую цену квадратного метра в столице — 250-300 тысяч. То есть, миллионов за 15 вполне можно купить приличную квартиру. А это — подъёмная сумма для Асмус.

Получается, что дело не в деньгах, а в нежелании в принципе съезжать от бывшего мужа? Или в стремлении решить проблему жилья за счёт бывшего мужа, чтобы самой не тратиться.

Кроме этих двух вариантов, других я не вижу.

А вы как думаете, в чём причина?

—