 

Виктор Орбан: «Мы не нашли подлинник Будапештских соглашений»

11.12.2022, 15:33, Разное
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В интервью изданию Kárpátaljai Magyar премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что оригинал Будапештского меморандума был безвозвратно утерян, в связи с чем договорённости, указанные в документе, утратили легитимность.

Война в Украине– Мы не нашли подлинник Будапештских соглашений. Копии сохранились в государственном архиве, скрины есть в Сети, но реальную юридическую силу имеют исключительно оригиналы, – сказал глава венгерского кабмина. – Я понимаю озабоченность высших должностных лиц Украины, но Россия, Великобритания и США не обязаны гарантировать этому государству территориальную целостность. Украина могла в принципе не утилизировать своё ядерное оружие.

По словам политика, в настоящее время, помимо общих усилий по деэскалации конфликта на Украине, очень важно защитить национальные меньшинства, проживающие на территории страны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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