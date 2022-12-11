Мнение: Far Cry 6, история злодея повстанца

Пару недель назад начитался телеграма и заболел свиным гриппом. Чтобы отвлечь организм, начал играть в последний Фар Край, который про революцию на вымышленном острове Карибского бассейна. Сейчас в Перу объявили импичмент президенту Педро Кастильо, а в игре главным антагонистом был президент Антон Кастильо. Вот я и бегал с винтовкой в руках и с коктейлем Молотова за поясом, пытаясь привести к власти какого-нибудь нового бородача.

Мой план сработал — я не только отвлёкся, но и получил постыдное удовольствие, как будто плотно отобедал в МакДональдсе.

Убисофт всегда были верными комсомольцами, а конкретно Фар Край 6 делали в Канаде, стране сервильного лицемерия. Поэтому повесточка разве что с монитора не сочится — тут у нас и цветные рыцари, и белые подлецы, и победивший феминизм, и веганы, и сразу несколько видов трансформеров. И, разумеется, ни одного интересного декольте за всю игру, так как «сексуализировать женщину» — дурной тон.

Мы играем за повстанцев, типичных они-же-детей, которые пытаются свергнуть столь же типичную злочинну владу. Ведём себя как самые натуральные революционеры, в духе наставлений Владимира Ильича. Помните, какие инструкции он раздавал своей пастве во время мирных протестов 1905? Я процитирую (ссылка):

Я с ужасом, ей-богу с ужасом, вижу, что о бомбах говорят больше полгода и ни одной не сделали!… Пусть тотчас же вооружаются они сами, кто как может, кто револьвером, кто ножом, кто тряпкой с керосином для поджога и т. д.… Проповедники должны давать отрядам каждому краткие и простейшие рецепты бомб, элементарнейший рассказ о всем типе работ, а затем предоставлять всю деятельность им самим. Отряды должны тотчас же начать военное обучение на немедленных операциях, тотчас же. Одни сейчас же предпримут убийство шпика, взрыв полицейского участка, другие — нападение на банк для конфискации средств для восстания, третьи — маневр или снятие планов и т. д. Но обязательно сейчас же начинать учиться на деле: не бойтесь этих пробных нападений… Пусть каждый отряд сам учится хотя бы на избиении городовых…

По заветам Ильича работают и повстанцы в Фар Край 6. Полицейские в игре по большей части женщины, навроде дружинниц в СССР, которые, если помните, патрулировали улицы ради отгулов. Дружинницы в Фар Край вооружены пистолетами и не представляют угрозы, так как повстанец может напасть на них внезапно, со спины, под маской обычного прохожего. Игрока, собственно, и побуждают к этому, выдавая в награду за убийство полицейских разные плюшки.

Получается очень феминистично — наш герой раскалывает черепа как Рембо, большим ножом, но при этом хрипят и захлёбываются кровью в его сильных руках по большей части симпатичные девушки. Если бы речь шла не про верноподданический Убисофт, я бы даже предположил, что это фига в кармане от геймдизайнеров: дескать, вот вам равноправие, получите и распишитесь. Либо, возможно, разработчики просто имеют зуб на женщин, и им показалось хорошей идеей помечтать про кровавую мясорубку для прекрасного пола.

Лидеры повстанцев, впрочем, тоже сильные и независимые женщины — типаж Розалии Землячки, ответственной за Красный Террор в Крыму. Одна из наших боевых подруг по сюжету убивает взятого в плен офицера гранатой, забив её в рот несчастному и выдернув чеку.

Все трансформеры в игре — безусловно положительные персонажи, на злого диктатора работают только токсичные натуралы. Или, точнее, какие-то гоминиды таки состоят на службе и у тирана, но только для того, чтобы помогать революции. Один из трансформеров по сюжету возглавляет сеть тайных агентов, которые снабжают повстанцев разведдаными и творят небольшой саботаж.

В общем, мы играем за фракцию Свобода (Либертад) против местного Януковича — портим, взрываем, закидываем полицейских коктейлями Молотова. Закадровые советы по игре примерно такие: «получайте больше веселья от убийства солдат при помощи отравленных пуль». Или «ещё вы можете убивать солдат при помощи вот такого оружия». Эмпатия к рядовым бойцам другой стороны, кажется, не предусмотрена сценарием вовсе. Майданная классика: нам всё позволено, так как «у врагов уродливые лица». Я не шучу, вот именно так повстанцы и говорят.

Парадокс повстанца-убийцы хорошо объяснил Виктор Мараховский: «В мире инфантильного восприятия имперский штурмовик злодействует, даже если регулирует дорожное движение на Татуине, а повстанец за добро, даже если взрывает стратегически важную планету со всеми жителями — просто потому, что первый одет в злую одежду, а второй в добрую».

Чтобы повстанцы не выглядели кровавыми злодеями, которыми они, несомненно, являются, сценаристам пришлось сделать Эль Президенте не просто тираном, а каким-то совсем уж отмороженным маньяком, взявшим худшее от Пол Пота и Джека Потрошителя. К примеру, от вступающих в ряды армии новобранцев требуют в качестве доказательства верности убить родителей. Речи диктатора намеренно упрощены — он просто несёт какую-то пафосную чушь про плохих врагов, хотя мог бы говорить убедительно и по делу. Повторюсь, разработчики вынуждены были представить тирана дураком и маньяком, так как в противном случае повстанцы выглядели бы на его фоне слишком гнусно.

И это тоже классика майдана — если почитать твиттер, так и вегетарианский Янукович ходил в сапогах по свежим трупам, а кровь борцов за свободу затекала ему тем временем за голенища. Не знаю, какое впечатление Фар Край произвела на американских подростков, но лично я стороне диктатора всю игру сочувствовал.

— Дани! Ты должен нам помочь! Сольдадос диктатора захватили электростанцию в горах!

— Конечно, Клара, уже выезжаю. Электричество принадлежит жителям Яры!

Ну, серьёзно, Эль Президенте и должен защищать инфраструктурные объекты от боевиков. У меня не получается как следует ненавидеть «диктатора», который просто пытается выполнять свои прямые обязанности, из последних сил удерживая контроль над сползающей в хаос страной.

Я уже упоминал выше, два крупных злодея в игре — белые. Оба — хладнокровные лживые дельцы, способные выскользнуть из самой страшной передряги, продав деловых партнёров и провернув какую-нибудь циничную комбинацию. Один из злодеев, канадец, получился весьма натурально, но всё же было странно смотреть, как разработчики, белые канадцы мужского пола, заполняют свою игру ненавистью к самим себе. Ещё они мимоходом пинают американскую мечту, указывая, что она «только для белых», и что цветной, сколько бы он ни работал, никогда не сможет вырваться в США из бедности. Ах, да, русские в игре тоже есть. Им, разумеется, выделили второстепенные роли бандитов: от канадцев другого отношения к русским ждать не стоило.

В общем, получился эдакий аналог ГТА, только сильно идеологически заряженный. Без фирменного юмора ГТА, а со звериной серьёзностью подростка, который пишет по заказу одноклассниц гаррипоттерный фанфик.

Что касается игровой составляющей, то там всё неплохо, хотя и очень приставочно, если вы понимаете, о чём я. К примеру, управление самолётом — самое примитивное, какое только можно вообразить. Поворачивать надо мышью, представляете? Видимо, разработчики решили, что классические тангаж и рыскание — это слишком сложно, а вот двигать мышь туда-сюда их аудитория сумеет. К счастью, самолёт нужен только в двух коротких миссиях, так что эти 10 минут унизительной примитивности не являются большой проблемой.

В остальном всё на уровне 2021, то есть на довольно высоком уровне. Графика отличная, даже в 4k. Персонажи красиво и правдоподобно прорисованы, тропические пейзажи радуют глаз. Горы и пещеры делают и без того просторную карту трёхмерной, а лошади позволяют перемещаться там, где на машине нормально не проехать. Отдельно порадовали жёлтые жигули на дорогах и прочие артефакты советского периода.

Оружия слишком много, как обычно и бывает в играх этого жанра, но оно достаточно разнообразно, чтобы игрок мог осознанно подобрать себе комфортный арсенал.

Стелс сделан великолепно — лучше, чем в любой другой известной мне игре. Не слишком занудно, но и не слишком просто — вот ровно так, чтобы побудить игрока одновременно и рисковать, и быть осторожным. Система с планированием нападения на вражеские базы через мобильник — вообще бомба. Не знаю, находка это Убисофта или нет, но я полагаю, что дальше подобные удачные механики мы будем видеть и в других играх.

До многих мелочей руки у дизайнеров не дошли — мы, в конце концов, играем внутри театральных декораций, а не в полностью разрушаемом мире, как в Римволде или в Майнкрафте. Но это и неважно, в целом работу разработчиков я могу оценить на твёрдую пятёрку.

Что касается повесточки… ну, да, вот в такое время мы живём. Но, с другой стороны, может быть, и не стоит воспринимать её слишком серьёзно — Том Сойер, в конце концов, тоже играл в пиратов, но настоящим пиратом он от этого не стал. Как верно заметил Зигмунд Фрейд, иногда сигара — это просто сигара.