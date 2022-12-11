“Детей рожала без остановки”: раздувшаяся Алина Кабаева вызвала оторопь

Годы превратили в ее в зрелую женщину с округлившимися параметрами и волевой выправкой. Российская звезда нечасто появляется на публике, поэтому каждый ее выход в свет обсуждают неделями. На днях Алина Кабаева засветилась в Сочи на церемонии открытия новой Академии художественной гимнастики.

Снимки изменившейся женщины постепенно расходятся по соцсетям и чатам в мессенджерах. Блогер Anton S разместил фото гимнастки в телеграм-канале, как вдруг посыпался шквал комментариев. Многие из них коснулись личной жизни звезды. Едва ли не каждый второй отметил, что Алина Кабаева раздулась в области лица.

Острые на язык сплетники дали понять, что спортсменка вызвала у них оторопь, а ее щеки выглядят отнюдь не привлекательными. Промелькнули в обсуждении и защитники. Алина Кабаева не растеряла преданную армию фанатов. “Она одно время какая страшная была. А сейчас – красотка”, — отозвалась о звезде некая Дарья.

Впрочем, и на такие позитивные мнения людям нашлось, что ответить. “Так она тогда детей рожала без остановки”, — то ли в шутку, то ли всерьез отреагировал пользователь RINA.

Кроме того, Сеть пополнили откровенно грязные и издевательские комментарии о знаменитости. Поскольку Алина Кабаева особа скрытная, ей регулярно навешивают ярлыки, о которых годами слагают легенды.