Ученые нашли новую биологическую опасность на летучих мышах

Российским ученым удалось обнаружить новую биологическую опасность на летучих мышах. С исследовательской работой на эту тему более подробно можно ознакомиться в журнале Ecologica Montenegrina.

В процессе работы эксперты заметили, что у рыжей вечерницы и водяной ночницы присутствуют блохи видов Paleopsylla soricis soricis и Amalaraeus. Позже стало известно, что эти паразиты являются переносчиками возбудителей многих лихорадок, которые могут навредить человеческому организму.

Авторы работы утверждают, что этому поспособствовали климатические изменения на планете и непрерывный рост городов. Это спровоцировало изменение ареалов обитания животных и изменило межвидовые контакты.