Ученые нашли новую биологическую опасность на летучих мышах
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Российским ученым удалось обнаружить новую биологическую опасность на летучих мышах. С исследовательской работой на эту тему более подробно можно ознакомиться в журнале Ecologica Montenegrina.
В процессе работы эксперты заметили, что у рыжей вечерницы и водяной ночницы присутствуют блохи видов Paleopsylla soricis soricis и Amalaraeus. Позже стало известно, что эти паразиты являются переносчиками возбудителей многих лихорадок, которые могут навредить человеческому организму.
Авторы работы утверждают, что этому поспособствовали климатические изменения на планете и непрерывный рост городов. Это спровоцировало изменение ареалов обитания животных и изменило межвидовые контакты.
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