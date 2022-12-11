Да будет праздник: как отметили свой день рождения дети княгини Шарлен и князя Альбера II

После долгого отсутствия княгини Шарлен из-за болезни, ее дети Жак и Габриэлла снова отмечают день рождения в полном кругу семьи. В эту субботу близнецам исполнилось 8 лет, и без праздничной вечеринки, конечно же, дело не обошлось. Судя по кадру, который опубликовал княжеский дом Монако в своем официальном аккаунте с соцсетях, внуки Грейс Келли растут поклонниками японской культуры и манги. Шары в виде цветущей сакуры, торт, украшенный фигурками Супер Марио и Соника, аниматоры в костюмах любимых героев – похоже, Шарлен и Альберу II удалось впечатлить детей. Маленькая Габриэлла даже примерила кимоно гейши — в черном парике и с выбеленным лицом девочку почти не узнать!

Однако поклонники монаршей семьи обратили внимание не только на перевоплощение маленькой принцессы, но и на то, как выглядит Шарлен. А фото княгиня, одетая в серый костюм, неподдельно улыбается, обнимая своего сына, несмотря на то, что этот день был напряженным для всей ее семьи.

В эту субботу Шарлен месте с мужем и детьми также побывали в центре подготовки детенышей черепах, которые через пару месяцев покинут Океанографический музей и соединятся к своей черепашьей семье в Сенегале. Дети очень внимательно слушали объяснениям ветеринаров об этом охраняемом виде, а после (не без помощи мамы разумеется) украсили деревянные домики тортилл различными морскими орнаментами и своими инициалами.

Напомним, весь последний год здоровье Шарлен вызывало большое беспокойство. Впервые она заболела во время пребывания в Южной Африке в мае 2021 года – во время краткого 10-дневного визита в ее родную страну. Однако осложнения от предыдущей ЛОР-процедуры задержали ее возвращение на шесть месяцев. А последующая серия болезненных корректирующих операций, рецидив и дальнейшее лечение отложили ее окончательный приезд в Монако до марта. После своего возвращения в Монако она объяснила, что ее здоровье остается «хрупким», однако после Шарлен исправно появлялась на ряде общественных мероприятий.

В июне этого года княгиня заболела коронавирусом и на какое-то время пропала с радаров. Но последнее время княгиня часто выходит в свет как одна, так и с мужем. В начале ноября князь и княгиня посетили премию Princess Grace Awards в Нью-Йорке, названную в честь матери Альбера, актрисы и принцессы Грейс Келли. Эта награда ежегодно присуждается молодым и талантливым деятелям театра и кино, а также танцорам. В середине месяца они организовали специальный прием во дворце Монако и отметили заслуги бенефициаров организации Красный Крест. А в последних числах месяца отпраздновали Национальный день Монако с другими представителями семьи Гримальди.