 

«Гендерфлюидного» зампомощника министра энергетики США обвинили в краже багажа — снова

11.12.2022, 14:15, Разное
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Зампомощнику министра энергетики США Сэму Бринтону, «первому гендерфлюидному человеку» на высоком посту в энергетическом ведомстве, предъявили очередные обвинения в краже багажа, пишет The Washington Times. Ранее, как напоминает издание, этого же чиновника обвинили в совершении аналогичного преступления в аэропорту Миннеаполиса.


AP

Чиновнику администрации Байдена Сэму Бринтону, «первому гендерфлюидному человеку» на высоком посту в Министерстве энергетики США, предъявлено очередное обвинение в краже багаже, теперь уже в аэропорту Лас-Вегаса, пишет The Washington Times. Ранее, как напоминает издание, его обвинили в краже дизайнерского чемодана в аэропорту Миннеаполиса. 

Уже выдан ордер на арест Бринтона по обвинению в краже в особо крупном размере на сумму от $1200 до $5 тыс.

Бринтон, как напоминает издание, занимает пост зампомощника министра энергетики США и курирует вопросы утилизации отработанного топлива. Новость об очередном обвинительном заключении в адрес чиновника появилась почти через две недели после того, как выяснилось, что министерство отправило его в отпуск уже после первого подобного инцидента.

Эта история начала развиваться, когда были опубликованы кадры видеонаблюдения от 16 сентября, на которых видно, как Бринтон забирает из зоны выдачи багажа в аэропорту Миннеаполиса чемодан Vera Bradley стоимостью около $2 тыс.

Бринтон вначале утверждал, что ничего не знает о чемодане, но позже заявил властям, что взял его случайно.

Уже после первых обвинений в краже республиканцы на Капитолийском холме призвали министра энергетики Дженнифер Грэнхолм уволить Бринтона с работы в ведомстве, указывает The Washington Times.


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