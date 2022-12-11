Мнение: Время Рональдо
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Признаюсь, после того, как Португалия разгромила Швейцарию, а Аргентина одолела Нидерланды, надеялся увидеть в финале чемпионата мира по футболу Португалию и Аргентину. Рассчитывал на противостояние команд двух великих футболистов – Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Но, увы, в полуфинал вполне заслужено прошли марокканцы. Рональду в этой игре выглядел очень бледно.
Похоже, что время Криштиану Роналду прошло. Возможно, что прошло уже давно. В общем, вовремя надо уходить. И не только в спорте…
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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