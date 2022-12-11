Мнение: Cписок вторжений Франции, американское производство снарядов и бегство на Запад в 1945 и 2022

1. Во Франции заговорили о создании трибунала по расследованию военных преступлений на Украине. Россию к расследованию привлекать не собираются, а значит это очередной антироссийский проект. При этом французы ещё не ответили за свои преступления во время многочисленных неоколониальных военных операций. Цитирую Дзен-канал «Объясняю на пальцах» (ссылка):



Ниже приведен список всех африканских (только африканских!) вторжений французской армии после падения колоний и появления неоколониализма.

1956-1963. Операции в Западной Сахаре в поддержку Мавритании и Марокко.

1959-1964. Вмешательство в дела Камеруна, карательные операции против повстанцев.

1961. Операция Bouledogue — вторжение в Тунис.

1964. Интервенция в Габон.

1968-1972. Операции Limousin и Bison в Чаде.

1977. Операция Verbena в Заире.

1977- 1978. Операция Lamatin в Мавритании и Западной Сахаре.

1978. Операция в заирском Кольвези.

1978-1980. Операция Tacaud в Чаде.

1979- 1981. Операции Caban и Barracuda в ЦАР.

1983-1984. Операция Manta в Чаде.

1985. Рейд французских ВВС на ливийскую авиабазу Уади-Дум в северном Чаде.

1986. Десант в Того.

1986 — 2014. Операция Epervier интервенция в Чаде.

1989. Операция Oside на Коморских островах.

1990. Интервенция в Габон.

1990-1993. Операция Noroit в Руанде.

1991. Интервенция Франции и Бельгии в Заир.

1992-1994. Операция Oryx интервенция в Сомали.

1992-1999. Операция Iskoutir в Джибути.

1993. Вмешательство в дела Конго.

1994. Операция Amaryllis в Руанде.

1994. Операция Turquoise в Руанде.

1995. Операция Azalea на Коморских островах.

1996-1997. Операции Almandine I и II. Карательные операции против повстанцев в столице ЦАР.

1996-2007. Операция Aramis в Камеруне.

1997. Операция Pelican в Конго.

1997. Операция Espadon – вмешательство в дела Сьерра-Леоне.

1998. Операция Malachite вмешательство в дела Конго.

2002. Операция Licorne. Нападение на Кот д’Ивуар.

2003. Операция Artemis вмешательство в дела Конго.

2004. Уничтожение ивуарийских ВВС в ответ на нападение на французскую базу в Буаке.

2008. Вмешательство в дела Чада, участие в гражданской войне.

2008. Война против Эритреи на стороне Джибути.

2011. Свержение ивуарийского президента.

2011. Операция Harmattan. Нападение Франции на Ливию.

2013. Операция Serval. Военная интервенция в Мали.

2013. Операция Sangaris. Военная интервенция в ЦАР.

2014. Операция «Бархан». Вторжение в Мали, Чад, Буркина-Фасо, Мавританию, Нигер.

Это перечислены военные вторжения только в Африке. А ведь были еще и в Азии, да еще какие! Французы продолжают быть колонизаторами и по отношению к территориям Южной Америки и Океании. Короче, по всему миру рвутся французские снаряды, чтобы французы потом учили всех демократии и нахваливали свой Пежо.

2. Пишут, что с производством боеприпасов в США дела обстоят сейчас неважно (ссылка):



На текущий момент США производят 14 тысяч 155-мм снарядов каждый месяц. К весне 2023 года они расширят производство до 20 тысяч снарядов в месяц. А к 2025 году – до 40 тысяч снарядов в месяц.

При этом, только за одни сутки современных боевых действий тратится от 20 до 50 тысяч снарядов (для каждой стороны). Повторюсь, это ЗА ОДНИ СУТКИ.

То есть все снаряды, которые США производят за месяц, расстреливаются за один день или даже быстрее. Всё, что они произведут до 2025 года будет расстреляно за пару месяцев.

Таким образом, промышленность США никак не способна поддерживать современный темп артиллерийской войны. США могут только выгребать склады. Пополнять же их в должном темпе никак не получится.

3. Немецкий журнал Шпигель публикует интервью мюнхенского историка, который проводит параллели между 1945 и 2022. Как говорит Катрин Бекх, потомственная специалист по Восточной Европе и России, если 80 лет назад советская армия вынуждала несчастных немцев уезжать в Германию, то сейчас уже российская армия аналогичным образом выдавливает на запад украинцев. Цитирую (ссылка)::

…для многих немцев военная ситуация не так уж далека, ни географически, ни во времени. Мы видим, что сейчас к нам бегут в основном женщины и дети. Так было и в конце Второй мировой войны, потому что многие мужчины пали или попали в плен. И враг тот же: вы бежите от русских, соответственно, тогда от советской, а теперь от российской армии и её вторжения. Это, несмотря на все различия, создает общее пространство для опыта.



…



Вторжение в Украину вызвало исторический бум в таких семьях. Дети и внуки расспрашивают поколение беженцев об их опыте. И теперь они больше говорят о своих травмах, о побеге через Балтийское море, о морозной зиме, о бомбардировках авиацией…

…

В отношении России [у немцев] была какая-то наивная сентиментальность. И чувство вины за преступления Германии во Второй мировой войне. Сначала Путин тоже попал в нужные струны: выступая в Бундестаге в 2001 году и получив там аплодисменты, он упомянул царицу Екатерину Великую, немку, и новую Европу, которая должна охватывать всех. При этом в то время он уже вел кровопролитную войну в Чечне.