 

Наш пострел везде поспел: мужа онкобольной Заворотнюк застукали с ребенком от другой

11.12.2022, 13:42, Разное
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Тяжелый недуг “прекрасной няни” провоцирует в Сети все больше шумихи. Поклонники онкобольной актрисы не находят себе места, ведь родственники не дают о ней актуальной информации. Лишь изредка на состояние звезды намекает дочь, мол, Анастасия Заворотнюк “болеет очень”. А супруг артистки Петр Чернышев от комментариев отказывается.

В то же время находятся любопытные Варвары, которые строят мистические теории, разводят слухи и накаляют до предела тяжелые настроения вокруг больной Заворотнюк. Злые языки сплетничают, будто фигурист Петр Чернышев вступил в новые отношения, не желая тянуть на себе обузу в виде “прекрасной няни”.

Дошло даже до того, что в личном блоге спортсменки Наоми Ланг обнаружили фото Петра Чернышева с некой девочкой. Люди знающие смекнули, что это вовсе не его дочь, а наследница Наоми, которую зовут Лилией. Однако взбалмошные паникеры раструбили в социальных сетях, что застукали мужа онкобольной Анастасии Заворотнюк с ребенком от другой.

Будем честными: дочка у Ланг лапочка, а Петр Чернышев удачно вписался в кадр, но это не повод очернять его доброе имя и великое мужество. Сейчас главная цель мужчины — если не победить, так хотя бы остановить рак мозга, который сломил Анастасию Заворотнюк. Фигурист трудится в поте лица, лишь бы обеспечить любимой уход и лечение. Наш пострел везде поспел: он и примерный семьянин, и хороший человек, и фигурист высокого класса.


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