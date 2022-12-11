Компания Hyundai сертифицировала в РФ электрический кроссовер Hyundai Ioniq 5

Южнокорейский бренд Hyundai сертифицировал на российском рынке новый электрокроссовер Ioniq 5.

Автомобиль доставляется на отечественный рынок путем параллельного импорта. Вместе с тем предполагается возможность доставки модели с полным приводом. В разных комплектациях запас хода на электротяге достигает от 430 до 460 километров. Премьера электрического кроссовера Ioniq 5 состоялась в начале 2021 года. Модель построена на улучшенной архитектуре Electric-Global Modular Platform.

Приобрести автомобиль до настоящего времени могли лишь на внутреннем рынке и Европе. Мощность электрокара составит от 170 до 306 л.с. Производитель планировал начать поставки кроссовера в начале 2022 года, однако позже решение было отменено.