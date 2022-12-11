 

Чемпионат мира по футболу среди домашних животных выиграла сборная России

11.12.2022, 13:33, Разное
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В Катаре завершился Чемпионат мира по футболу среди домашних животных. В финале сборная России в упорной борьбе одержала победу на командой Бразилии со счётом 1:0.

– Это была потрясающая игра, особенно отличилась кошка Муся. На последних минутах матча она вырвалась вперёд и уверенно забила гол, – рассказал тренер сборной России.

Российские игроки изначально были фаворитами чемпионата – букмекеры оценивали их шансы на победу как 3 к 1. Несмотря на прекрасную подготовку, российским животным пришлось столкнуться с явной дискриминаций судей, особенно представляющих США и ЕС. Например, в матче со сборной Франции арбитр из США назначил 4 штрафных удара в ворота сборной России и удалил двух нападающих – пса Вергилия и кота Хвостика.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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