Мнение: Сел в тюрьму, чтобы остаться российским политиком

Кинокритик Дмитрий Бавырин (называющий себя русским националистом) написал об Илье Яшине живой текст, и в нем описал Яшина как живого человека.

“Илье Яшину дали восемь с половиной лет. Примерно столько же (и даже больше) мы с ним не виделись. Но 2003-й год я встретил в квартире его родителей. Были он, я и две девушки – его и та, которую я безответно любил. Это был самый пуританский праздник студенческого периода моей жизни.

Днем 1 января мы пили шампанское и смотрели «Мулен Руж». Точнее, все пили, а Яшин не пил. Он вообще не пил по принципиальным соображениям.

Тогда мы крепко дружили, но не потому, что учились вместе (в институте пересекались крайне редко). Просто дружили. А других друзей у Яшина, кроме меня и Иры Воробьевой, в общем-то и не было, они появились позднее.

Потом мы работали в «Яблоке» (в разных офисах, и я устраивался я не по его протекции). Избирательная кампания 2003 года стала для меня первой. А еще год спустя мы разошлись (с «Яблоком» разошлись еще раньше) по причинам и политическим, и личным (а еще потому, что дружить с Яшиным было тяжело).

Из-за этих причин, которые никого теперь не касаются, я не хотел, чтобы молодой (тогда правда молодой) политик стал «человеком, который решает» на уровне нашей страны. В частных и откровенных разговорах я отзывался он нем резко и как о политике, и как о человеке, но никогда – публично и в интернете. Я не бью даже бывших «своих», если они меня не предавали. Меня Яшин не предавал.

Сегодня про него будет написано очень много всяких гадостей людьми, которые его вообще не знали. Часть из этих гадостей могут быть близки к истине, но большинство будет враньем и/или пропагандонством. Я попробую помочь отделить ложь от правды.

1) Яшин был очень идейным и принципиальным человеком. До болезненного принципиальным в важных для себя вопросах (круг которых, правда, трудно было очертить). Он кто угодно, но он не блядь.

2) Его семья не бедствовала, как бедствовали многие в 1990-х, но никогда не роскошествовала. Середнячок умиротворяет, но Яшина отличало еще и безразличие к деньгам, как к цели. Вопли о его продажности могут только смешить (потому что понятно, чьи это вопли).

3) Яшин был патриотом. Образ либерального антивоенного оппозиционера «из той тусовки» в понятие «патриот» у многих не впишется. Но Яшин в своей (и вполне мне понятной) картине мира был патриотом. И даже нельзя сказать, что он принадлежал к какой-то «тусовочке», потому что тусовки – это вообще не про Яшина (дружить с ним, напомню, тяжело).

4) Яшин был именно российским политиком. Не украинским, не грузинским, не латвийским, не американским, не европейским – российским. Чтобы остаться российским политиком, он принял решение сесть в тюрьму, хотя ему намекали – свали. И он останется российским политиком через 8,5 лет – в отличие от многих из тех, кто его поносил и поносит, считая «настоящими» политиками и патриотами себя, любимых.

Эта та судьба, которой я для него хотел бы меньше всего. Мне бы хотелось, чтобы он не был политиком и был на свободе.

А если кто-то хочет задуматься, почему ему «влепили по полной», и для кого «этот сигнал», то для вас этот сигнал, по вам звонит колокол. Не по «предательским либералам», которых тут просто нет (все свалили в Тбилиси, Ригу, Берлин etc). А по многим из их врагов, которые сейчас улюлюкают. По условному и безусловному Стрелкова Игорю Ивановичу, который накануне на ту же самую статью наговорил.

Это не «кр.пр. режым», это общий режим. Если не поняли, значит тупые. В случае Яшина тупость объяснялась хотя бы принципиальностью. Редкое нынче качество.

Мне жаль, Илья. Мне правда жаль” (Дмитрий Бавырин).

Хороший текст. Сейчас много таких про Яшина. Единственно – все пишут так, как будто Илью Яшина типа переехал поезд, или он пал жертвой какого-то стихийного бедствия. Только это ведь не стихийное бедствие – это само русское государство, превратившееся в жуткую чавкающую хтонь. И мы в нем (в ней?) живем. Думали, что живем на земле, а оказалось – на болоте… и оно засасывает.