Его почти не видно, но он есть: как повторить новый тренд невидимого французского маникюра (идеи с фото)

В последнее время искусство создания рисунков на ногтях было на пике популярности. В итоге появилось множество новых тенденций, в частности, таких как акварельный нейл-арт.

Мастера ногтевого дизайна не только придумывают новые образы, но и привносят некоторые изменения в классические. В частности, в последнее время мы видим множество различных современных интерпретаций любимого нами французского маникюра.

Популярный тренд

Сейчас на пике популярности находится невидимый французский маникюр, который можно увидеть на фото. Это один из видов классического френча, сделать который можно даже самостоятельно. Он очень похож на стиль “двойной кончик”. Есть множество различных интерпретаций такого нейл-арта.

При выполнении такого маникюра кончик ногтя очерчивается насыщенным цветом, а основное пространство остается нейтральным.

Однако, стоит помнить о том, что для выполнения такого дизайна ногтей, они должны быть достаточно длинными и иметь миндалевидную форму.

Вот несколько советов относительно того, как правильно выполнить невидимый французский маникюр самостоятельно.

Что нужно для создания невидимого френча?

Чтобы воссоздать такой нейл-арт, изначально нужно подготовить все необходимое. Как и при любом другом виде маникюра невидимый френч требует подготовку ногтей, которая включает в себя очистку, придание формы, шлифовку, а также увлажнение ногтей.

Потребуется базовый цвет, лак для создания контура, верхнее покрытие, а также тонкая длинная кисть доя нанесения полосок. В качестве базового покрытия лучше всего выбирать нюдовый или же светло-розовый лак.

Использование белого цвета для прорисовки кончиков помогает создать эффект классического французского маникюра. Однако, при желании можно выбрать совершенно любой цвет, который только нравится.

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Можно использовать накладные ногти, чтобы сделать длину ногтевой пластины больше. При использовании гель лака нужно помнить о том, что между нанесением слоев требуется полировка. Это особенно важно перед прорисовкой контура.

Как самостоятельно сделать невидимый французский маникюр?

После того, как определились с цветом и собрали все необходимые инструменты, можно приступать к созданию самого френча.

Подготовив ногти, нужно нанести на ногтевую пластину нюдовое базовое покрытие.

Чтобы создать полупрозрачный вид, нужно нанести только один слой лака. Если используете гель-лак, то нужно убедиться в том, что первый слой хорошо затвердел, прежде чем прорисовывать кончики.

Тоненькой кисточкой на самом кончике ногтя нарисовать линию улыбки. Затем такую же линию прорисовать немного выше. Когда все будет готово, нанести верхнее покрытие.