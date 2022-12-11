Эмили Блант рассказала о жестком уроке, который ей преподал Том Круз

39-летнюю Эмили Блант и 60-летнего Тома Круза связывает многолетняя дружба и один не самый приятный эпизод, который произошел во время одной из сцен блокбастера “Грань будущего” 2014 года, где Эмили и Том исполнили главные роли. Чем запомнились те съемки, Блант рассказала на подкасту Smartless.

В фильме Эмили и Том изображали воинов, попавших во временную петлю. Играть защитников планеты обоим пришлось в тяжеленых костюмах, каждый из которых весил по 85 фунтов — примерно 38,5 кг. Круз, в творческой биографии которого к тому времени был уж солидный опыт исполнения сложных трюков в боевиках, легко справился с задачей. А вот хрупкой Блант пришлось не сладко.

Я думаю, было бы здорово, если бы костюмы были бы сделаны с помощью компьютерной графики, но мы хотели ощутить их тактильно. Когда вы слышите слово “тактильный”, вы думаете, что оно звучит приятно и уютно, но в этих костюмах не было ничего уютного. Они весили около 85 фунтов, это было так тяжело. В первый раз, когда я надела его, я начала плакать. И Том не знал, что делать. Он просто уставился на меня и все повторял: “Я знаю, я знаю…” А потом я по-настоящему разревелась: “Том, я не знаю, как мне пройти через эту съемку, я паникую”.

Чтобы привести партнершу в чувства, Круз не нашел ничего лучшего, чтобы сделать это шоковым методом.

Он долго смотрел на меня, не зная, что делать, а потом вдруг изменился в лице: “Просто перестань быть такой жалкой, ладно?”. И это подействовало.

Блант заверяет, что до сих пор благодарна Куру за тот урок, ведь благодаря его внушению она смогла сыграть сержанта Риты Вритаски. Правда, эта роль в итоге все же стоила актрисе здоровья — роботизированный костюм повредил Блант несколько ребер. И эта травма, признается Эмили, по сей день дает о себе знать.