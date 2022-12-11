Звезда “Сладкой жизни” Анастасия Меськова показала нового мужа

Первая солистка Большого театра Анастасия Меськова, известная зрителю так же по сериалу “Сладкая жизнь”, в минувший четверг снова вышла замуж. О этом в тот же день намекнула в соцсетях ее подруга и коллега по сериалу Мария Шумакова, опубликовав короткое видео из зала регистрации в Барвихе. А несколько минут назад Меськова сама поделилась первым фото в статусе супруги. На снимке Настя, одетая белоснежное платье с пышной юбкой и черную меховую пелерину целует мужа.

Как же долго я тебя искала!!! А нашла совсем рядом. Путь эта любовь будет навсегда, – подписала она снимок.

Новым избранником 37-летней балерины стал 47-летний режиссер Михаил Вайнберг, известный по работе над сериалом “Тест на беременность”. К слову, для него это уже не первый брак. Ранее он был женат на актрисе Лянке Грыу — пара развелась весной этого года после 12лет совместной жизни. Вместе они воспитывают особенного сына — у 12-летного Максима аутизм.

Дети от прошлых отношений есть и у Меськовой. Василию, старшему сыну актрисы от шеф-повара Константина Берга, уже 19 лет. Младшему, Савелию, в сентябре этого года исполнилось шесть. С отцом мальчика, Александром, Настя рассталась два года назад.