Для кого Новый год? – Личное мнение

А для кого вообще существует Новый год?

Ответьте честно себе, до какого — хотя бы примерно! — возраста для вас праздники были сказкой?



Фото: Соцсети

Ёлка, подарки, мама и папа, катанье на горке. Когда сказка закончилась?

Когда она превратилась в суету? Зачёты сдай. Подарочки купи. От стола с родственниками — к друзьям.

А потом стало ещё хуже — уже ты бегаешь сама, суетишься. Ведь Новый год! Пробки на дорогах, настругай салатов, а потом без сил (а многие и с головой болью) наступает 1-ое.

Что это было? Зачем это было?

А на самом ведь деле — Новый год является праздником и для вас, и для семьи, и для ваших детей. Единственное, что нужно — не суета! — просто побыть вместе с близкими и чем-то так же вместе заняться.

Особенно, вместе с детьми — у них ведь сказка, а не очередная дата. И сказка эта, в первую очередь, потому что рядом вы. Не на работе, а дома — с ними.

А чем заняться вместе, я подскажу.

Например, вместе сделать подарочное новогоднее печенье от «Сделай бокс».

Это прекрасный повод собрать семью и вместе испечь себе или даже кому-нибудь сладкие подарки под ёлочку.

Сделать такое намного проще, чем кажется. И тесто, и украсить/упаковать печенья — в наборе «Сделай бокс» есть всё, что для этого нужно:

• безглютеновая смесь для печенья,

• разноцветные глазури и посыпки,

• пошаговая инструкция с фото (простая даже для начинающего кулинара),

• формы для вырубки печенья, специальная подарочная туба, пакетики, чтобы красиво подать сладости или сделать выпечку отличным новогодним подарком.

Совмещение приятного с полезным — и хороший домашний вечер себе подарили, и для друзей-родных-бабушек-дедушек сделали подарки.

Наборы для подарочного новогоднего печенья и просто рождественских сладостей на любой вкус можно выбрать тут!

Как вам идея? Мне кажется, намного лучше, чем уматываться самим, а от детей отделываться фразой иди и поиграй, пока я занята.

Реклама. ИП Минаичев П.Г.

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