 

Цены на газ снизились, но энергетическая политика Байдена остаётся ошибочной

11.12.2022, 12:53, Разное
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Цены на газ в США сейчас стали немного ниже, чем были в прошлом году, и это хорошо. Однако дизель, напротив, существенно подорожал. Это бьёт по водителям грузовиков, фермерам, операторам тяжёлых машин и домовладельцам, использующим печное топливо. Дизель стоит дорого, потому что США сократили поставки нефти, а это означает, что энергетическая политика президента Байдена ошибочна, подчёркивает ведущий телеканала Fox Business Стюарт Варни.

Цена на газ сейчас ниже, чем была год назад. Средняя стоимость обычного бензина по стране составляет 3,32 доллара по сравнению с 3,34 доллара в декабре 2021 года. Да, сейчас она лишь чуть ниже — но всё-таки ниже. Более того, в Висконсине, Миссури, Канзасе, Теннеси, Алабаме, Миссисипи, Арканзасе, Луизиане, Техасе и Оклахоме вы можете наполнить бак дешевле, чем по 3 доллара за галлон. Говорят, что в этих десяти штатах есть два оператора с обычным бензином. Благодаря этому у вас в карманах остаётся больше денег как раз перед Рождеством, это поможет снизить инфляцию, и необходимость заправить бак ощущается не так тягостно, когда ради этого не приходится сильно потратиться. Тем не менее есть и не столь хорошие новости.

Дизель по-прежнему упорно держится дороже, чем в прошлом году. Он стоит 5 долларов за галлон сейчас, а в декабре 2021 года стоил 3,62 доллара, и это колоссальное повышение цены на 1,38 доллара. Так что водители грузовиков, фермеры, операторы тяжёлых машин — это бьёт по ним всем, как и по владельцам домов, использующих печное топливо, которое, по сути, является тем же дизелем.

Неважно, что говорит президент о прибылях нефтяных компаний или о завышении цен на автозаправках, — цена, которую вы платите за энергию, зависит от спроса и предложения. Поэтому просто подумайте, сколько бы вы платили сейчас, если бы мы не сократили поставки нефти и не закрыли трубопроводы два года назад. Цены на газ, возможно, и снизились, но энергетическая политика президента по-прежнему остаётся ошибочной.

Дата выхода в эфир 08 декабря 2022 года.

 


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