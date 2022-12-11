 

“В трусиках и лифчике”: 56-летняя Салтыкова оконфузилась на Первом канале

11.12.2022, 12:17, Разное
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Экс-участница группы “Мираж” Ирина Салтыкова в 90-е годы завлекала народ и голосом, и молодым телом. Когда популярность сошла на нет, блондинка свою внешность не забросила, поэтому сейчас выглядит по-прежнему эффектно. Однако теперь 56-летняя Ирина Салтыкова вынуждена отдуваться за излишнюю демонстрацию своей фигуры.

Певица стала гостьей шоу “Сегодня вечером” на Первом канале, где вышла на сцену в ультракоротком платье мини, открывающем ноги едва ли не до нижнего белья. Затем артистка решила объяснить секрет личного успеха, но вместо этого страшно оконфузилась.

“У меня жанр милой, такой скромной девушки”, — заявила Ирина Салтыкова, поставив на уши других участников передачи Первого канала.

“Ух ты! Ничего себе! Скромная! В трусиках и лифчике”, — набросились на звезду коллеги, припомнив ее имидж и стиль в клипах 90-х. Артистка начала оправдываться, но ее и слушать не хотели. Слово не воробей, как говорится.

В итоге создатели шоу “Сегодня вечером” проявили смекалку, чтобы не распугать зрителей. Судя по монтажу записи, конфликтный эпизод, где Ирина Салтыкова терпит упреки, перекрыли фрагментом старого видеоролика.


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