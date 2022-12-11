 

Телеведущая Яна Чурикова отказывается обсуждать экс-участницу «Фабрики» Марию Алалыкину

11.12.2022, 12:05, Разное
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Яна Чурикова долгие годы вела шоу “Фабрика звезд”. Прямо на ее глазах появлялись молодые звезды, одной из которых была Маша Алалыкина.

После того, как ее приняли на “Фабрику звезд”, к Маше Алалыкиной пришла слава. Она не очень подходила для шоу, была умной и воспитанной, но ничего не получалось. Алалыкина была участницей группы, исполнила несколько номеров и стала одной из главных солисток “Фабрики”. Певица внезапно исчезла из шоу-бизнеса после многолетних гастролей.

“Мы договорились с девочками из “Фабрики”, что при встрече не обсуждаем Машу Алалыкину. Они не знают, и Маша не знает, почему она ушла”, – заявила Яна Чурикова в программе “Фабрика с Яной Чу”.

Всем поклонникам интересно, что стало с Марией Алалыкиной. На протяжении многих лет она не появлялась на радио и телевидении. Певица была замужем за мусульманином. Слухи утверждали, что певица вышла замуж и приняла ислам после того, как рассталась со своим прошлым. Правда, ее первый брак закончился разводом, но во втором она нашла свою настоящую любовь и счастлива в браке уже более десяти лет.

Яна Чурикова заявила, что 20-летие первого выпуска “Фабрики звезд” состоится в 2022 году. Она будет давать интервью о своем проекте и делиться интересной информацией.


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