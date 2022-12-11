Телеведущая Яна Чурикова отказывается обсуждать экс-участницу «Фабрики» Марию Алалыкину

Яна Чурикова долгие годы вела шоу “Фабрика звезд”. Прямо на ее глазах появлялись молодые звезды, одной из которых была Маша Алалыкина.

После того, как ее приняли на “Фабрику звезд”, к Маше Алалыкиной пришла слава. Она не очень подходила для шоу, была умной и воспитанной, но ничего не получалось. Алалыкина была участницей группы, исполнила несколько номеров и стала одной из главных солисток “Фабрики”. Певица внезапно исчезла из шоу-бизнеса после многолетних гастролей.

“Мы договорились с девочками из “Фабрики”, что при встрече не обсуждаем Машу Алалыкину. Они не знают, и Маша не знает, почему она ушла”, – заявила Яна Чурикова в программе “Фабрика с Яной Чу”.

Всем поклонникам интересно, что стало с Марией Алалыкиной. На протяжении многих лет она не появлялась на радио и телевидении. Певица была замужем за мусульманином. Слухи утверждали, что певица вышла замуж и приняла ислам после того, как рассталась со своим прошлым. Правда, ее первый брак закончился разводом, но во втором она нашла свою настоящую любовь и счастлива в браке уже более десяти лет.

Яна Чурикова заявила, что 20-летие первого выпуска “Фабрики звезд” состоится в 2022 году. Она будет давать интервью о своем проекте и делиться интересной информацией.