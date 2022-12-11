 

Тренд контрастных теней: как сочетать цвета, чтобы получить яркий образ (идеи с фото)

11.12.2022, 11:58, Разное
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Каждый новый сезон приносит с собой различные новые тенденции, особенно в сфере красоты. Разные техники и цветовые схемы становятся модными, предоставляя возможность попробовать себя в новых образах.

Зимой 2023 года в тренде будут смелые румяна, а также графическая подводка для глаз, что позволяет сделать создаваемый образ эффектным, ярким и просто невероятным. Также в моде будут синие тени, которые напоминают о модных тенденциях 2000-х годов, когда контрастные цвета были большим хитом.

Если хочется выглядеть просто потрясающе и создать яркий образ, можно освоить технику смешивания двух контрастных теней. Вот несколько советов относительно того, как сделать макияж как настоящий профессионал.

Изучить цветовой круг

Прежде чем приступать к созданию смелых и ярких образов, нужно постараться как можно больше узнать о теории цвета и о том, как именно сочетаются различные оттенки косметических средств.

Один из самых простых способов сделать это – использовать цветовой круг. Он представляет собой колесо с различными оттенками. Это позволяет определить то, какие цвета хорошо смотрятся вместе.

Гармония создается тогда, когда два цвета, которые хорошо смотрятся вместе, объединяются в пары и это включает в себя наборы контрастных тонов.

Дополнительные оттенки расположены друг против друга на круге. Когда они соединяются вместе, то помогают создать просто невероятный и очень привлекательный образ. В макияже это может сработать если хочется создать яркий летний образ или же заявить о себе во время вечернего выхода

Особенности создания макияжа

Контрастные цвета, расположенные на цветовом круге, будут действительно яркими, если использовать их вместе.

Нужно просто правильно смешивать их и тогда можно получить просто фантастический результат.

Использовать дополнительный оттенок для создания глубины

После того как освоили теорию цвета и выбрали два контрастных оттенка теней для век, пришло время сосредоточиться на технике выполнения макияжа.

Вместо того, чтобы просто нанести каждый цвет и смешать их вместе, стоит выбрать один переходной оттенок. В противном случае цвета не будут хорошо смешиваться друг с другом.

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Суть в том, чтобы продемонстрировать два контрастных оттенка, поэтому, нужно чтобы они выделялись как можно больше.

Использование переходных тонов поможет создать красивый градиентный макияж.

Чтобы правильно нанести и смешать все три оттенка вместе, лучше всего выбирать цвет, который является промежуточным между двумя оттенками контрастных цветов, которые смешиваются.

В качестве переходного оттенка можно выбрать пурпурно-розовый, а основными цветами могут быть яркий синий и оранжевый. В итоге получается очень красивый эффект градиента.

Для новичков в создании контрастного макияжа глаз, цветовой круг станет просто незаменимым инструментом. Это позволит точно убедиться в том, что выбранные тона будут идеально работать вместе.

Цветовой круг может стать отличным инструментом, который поможет достичь стильного и красивого образа, к которому стремились.


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