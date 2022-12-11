Кейт Миддлтон на первой рождественской открытке в этого года – что особенного в ее красном платье

Пока королевская семья Великобритании готовятся ответить Меган Марл и принцу Гарри и, возможно, лишить обоих возможности не только присутствовать на торжественной коронации Карла III, но и титулов (все из-за их нашумевшей документалки), Кейт Миддлтон собирается открыть праздничную чреду. 15 декабря она возглавит рождественскую службу в Вестминстерском аббатстве, которую Кейт ведет уже второй год подряд. По этому случаю королевский двор выпустил новый портрет принцессы Уэльской, приуроченный к грядущему событию.

На рождественской открытке Кейт позирует перед елкой, украшенной гирляндой, шарами и бантами, в совершенно очаровательном красном платье. с. Этот наряд цветочным орнаментом, расшитый пайетками от британского бренда Needle & Thread мы уже видели принцессе в январе 2020 году, когда она блистала на приеме в Букингемском дворце. Таким образом, Кейт снова показала, что все новое – это хорошо забытое старое.

Кейт Миддлтон на рождественской открытке, 2022 год

Принц Уильям и КейтМидллтон на приеме в Букингемском дворце, январь 2020 года

Тем временем, в этом году на праздничной службе в Вестминстерском аббатстве от принцессы Уэльской ждут новых сюрпризов. В прошлом году помимо приема гостей Кейт приняла участие в неожиданном фортепианном выступлении, во время которого она аккомпанировала шотландскому певцу Тому Уокеру, исполнявшего свою песню “Для тех, кто не может быть здесь”.