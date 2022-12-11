Подмосковная пенсионерка-испытательница нового отечественного навигатора через 5 лет пешком пришла во Владивосток

В 2017 году флагман российских технологий, компания «Роснано» проводила испытания нового навигатора «Сусанин».

Согласно заявлениям производителя, устройство обладает наиболее детальными картами местности всех населённых пунктов РФ с подробным указанием домов и размещённых в них организаций. Ещё одной особенностью новинки является возможность заряжаться от солнечной энергии. Также навигатор прошёл испытания огнём, водой и падением с высоты.

В финальном этапе испытаний приняло участие 20 граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Им предстояло, используя голосовые подсказки навигатора, прийти к себе домой и отправить отчёт производителю. Каждому из испытателей – членов клуба любителей скандинавской ходьбы, были выданы средства в размере 10 тысяч рублей на непредвиденные расходы.

65-летняя участница эксперимента из подмосковного Звенигорода должна была прибыть по своему домашнему адресу: ул. Ленина, дом 22. Также каждому испытателю были вручены электронные браслеты с GPS-трекером, позаимствованные у ФСИН. Однако во время тестирования сигнал неожиданно пропал, а вместе с ним и сама пенсионерка. Розыскные мероприятия не возымели результата. Суд признал женщину погибшей, чем воспользовались её потомки, успешно продав её квартиру.

В декабре 2022 года пенсионерка неожиданно вышла в интернет из Владивостока, из дома, расположенного по такому же адресу, как и подмосковный. Женщина рассказала, что шла пять лет, используя как асфальтированные, так и просёлочные дороги. Часть маршрута проходила через тайгу.

– Если бы там были дороги, получилось бы быстрее, а так пришлось зимовать – питаться травами, ходить на медведя, – рассказала она.

А вот навигатор, по её словам, пришлось продать в одном из уральских городов. На вырученные средства были куплены консервы и палатка.

– Подумала, что дойду и так. Адрес я запомнила, а город забыла. Шла долго, но когда поняла, что дальше идти уже некуда, остановилась во Владивостоке, – рассказала пенсионерка.

Владельцы квартиры передали женщину в руки врачей психиатрической лечебницы. О результатах других испытателей не сообщается. Ответственный за создание навигатора уволился из «Роснано» весной 2022 года и уехал за границу.

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