 

Голая и сексуальная: дочь-кокетку 68-летней Успенской засняли неглиже в снегу

11.12.2022, 10:52, Разное
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Сегодня Люба Успенская – не только певица, но и продюсер. Он продвигает в шоу-бизнес свою дочь Татьяну Плакину, которой 27 декабря исполнится 33 года. “Мы должны работать и работать, у нас нет свободного дня, – признается Успенская. – Моя дочь сейчас ездит со мной в туре, выступает в концертах, и очень успешно выступает, она уже подписала контракт”.

По словам Успенской, дочь уже записала половину дебютного альбома, снят и клип на авторскую песню кокетки Тани. “Мы ездили в замечательной место в Калужской области, – сообщила Люба. – Мороз, холодно, дочь снималась чуть-ли не голышом в снегу – была неглиже”.

Как говорит исполнительница хита “Кабриолет”, она целиком сконцентрирована на наследнице. “Я даже себе не могу позволить записать новую песню, – признается она. – потому я должна все внимание отдать своей дочери”.

“Продюсером надо родиться! – убеждена Любовь Залмановна. – Потому что когда ты берешь в руки какой-то продукт, ты должен понимать, что с ним сделаешь. Часто продюсеры берутся сделать звезду, а это невозможно – звездой рождаются!”

Помимо родной дочери, Успенская продюсирует и 5-летнюю девочку. “Двигаю ее как модель, – пояснила артистка”. Она не исключает, что будет открывать и других звезд.


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