Мнение: О ночной атаке украинских дронов на московский Кремль

Уникальное фото…

А предыстория такова.

Украинское лобби таки дожало американский Белый дом. И теперь, как сообщает информированная британская газета Times, Вашингтон, по сути, дал Киеву «зелёный свет» на любые атаки объектов в России — не только в Крыму и Донбассе, которые Штаты считают «оккупированными территориями», но по всей стране. И продолжение не замедлило себя ждать…

По информации британского издания, после массированных российских ударов войск по украинской инфраструктуре #США меньше беспокоятся по поводу того, что «ответные» атаки ВСУ по дальним целям могут привести к эскалации конфликта. Поэтому Киеву якобы позволили самостоятельно решать, как применять переданное Украине оружие, пишет газета.

«Мы не говорим Киеву: “Не наносите удары по россиянам [в России]”. Мы им не можем указывать, что делать. Они сами решают, как использовать своё оружие. Единственное, на чём мы настаиваем, — на том, чтобы при использовании поставленного нами оружия украинские военные соблюдали международные законы войны и Женевские конвенции» — цитирует издание источника в оборонном ведомстве США.

После атак на аэродромы в Саратовской и Рязанской областях, которые по информации МО РФ были осуществлены украинскими беспилотниками, появились сообщения о модификации ряда БПЛА с целью придать им большую ударную силу и дальность. Якобы это было осуществлено силами самого украинского ВПК, впрочем, некоторые эксперты осторожно намекают на «помощь Запада». И Москва, таким образом, оказалась в зоне досягаемости воздушных аппаратов ВСУ.

Дальше-больше. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев готов наносить удары по всей территории России. Об этом он сказал в эфире НТА. «Украина готова атаковать цели на территории России. И украинская сторона не собирается ни у кого спрашивать, куда ей бить врага», — цитируют его СМИ.

Ну и вот…

Фото — действительно уникальное. Потому что оно из возможного будущего. В котором Москва — под прицелом.

А ведь начиналось всё с желания «не допустить ракеты НАТО под Харьковом»… И как результат?

Не допустили?

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