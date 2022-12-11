Быстро, просто и вкусно – сытные завтраки, которые помогут забыть о еде на полдня
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Брауни с чаем матча
История этого блюда берет свое начало в 2019 году, когда я с подругой впервые пошла в кофейню на первые самостоятельно заработанные деньги и решила попробовать чай матчу. До сих пор помню свои ощущения, ведь этот напиток мне понравился и стал фаворитом. Очень приятное чувство, когда такие мелочи несут в себе огромный смысл и воспоминания. С тех пор прошло много времени, но я до сих пор люблю все, что связано с матчей. Мне хотелось попробовать что-то новое и так я открыла для себя рецепт брауни с чаем матча.
Когда я впервые готовила по этому рецепту, то переживала, что ничего не выйдет и вкус меня расстроит, но получилось идеальное сочетание белого шоколада, сливочного вкуса и чая матчи. Теперь я готовлю его каждые выходные, а позже приступаю к делам или просмотру сериала, параллельно наслаждаясь вкусом выпечки.
Ингредиенты:
- 185 грамм белого шоколада
- 100 грамм сливочного масла
- 2 яйца
- 85 грамм сахара
- ¼ ложки соли
- 80 грамм муки
- 20 грамм чая матча
Способ приготовления:
Вафли
Я думаю, что многие из вас смотрят фильмы, когда готовят. Однажды я смотрела фильм и вдохновилась на приготовление вафель, которые были показаны на экране аппетитными и очень вкусными, а украшением стали шарик сливочного мороженого и свежие ягоды клубники. Я сходила в магазин за продуктами для приготовления и приступила… Процесс оказался очень интересным и простым! На фоне у меня играла приятная музыка из фильма, которая вдохновляла меня и поднимала мое настроение. К тому же я обожаю рецепты, которые просты в исполнении.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 100 грамм муки
- 50 грамм сахара
- 5 грамм соли + разрыхлитель
- 100 грамм сметаны
Способ приготовления:
Яблочный крамбл
Это мой любимый завтрак для холодного времени года. Одним ранним утром я по традиции готовила овсянку и поняла, что хочу ее разнообразить и добавить новое сочетание вкусов в это блюдо. С самого детства я часто готовила шарлотку с карамелизированными яблоками с корицей, которые ассоциируются у меня с вечером выходного дня и просмотром семейных фильмов, поэтому я решила добавить именно их! Получилось невероятно вкусно: сладкие яблоки, кислинка лимонного сока, пряный запах корицы и горячая овсянка, благодаря которой получаешь заряд энергии на весь день.
Ингредиенты:
- 1 яблоко
- 2 столовые ложки сахара
- 3 столовые ложки муки
- 1 яйцо
- 1 столовая ложка растопленного сливочного масла
- ½ стакана овсяных хлопьев
- Сок лимона
- Корица
Способ приготовления:
Мария Лавызова
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