 

Быстро, просто и вкусно – сытные завтраки, которые помогут забыть о еде на полдня

11.12.2022, 10:19, Разное
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Брауни с чаем матча 

История этого блюда берет свое начало в 2019 году, когда я с подругой впервые пошла в кофейню на первые самостоятельно заработанные деньги и решила попробовать чай матчу. До сих пор помню свои ощущения, ведь этот напиток мне понравился и стал фаворитом. Очень приятное чувство, когда такие мелочи несут в себе огромный смысл и воспоминания. С тех пор прошло много времени, но я до сих пор люблю все, что связано с матчей. Мне хотелось попробовать что-то новое и так я открыла для себя рецепт брауни с чаем матча. 

Когда я впервые готовила по этому рецепту, то переживала, что ничего не выйдет и вкус меня расстроит, но получилось идеальное сочетание белого шоколада, сливочного вкуса и чая матчи. Теперь я готовлю его каждые выходные, а позже приступаю к делам или просмотру сериала, параллельно наслаждаясь вкусом выпечки. 

Ингредиенты:

  • 185 грамм белого шоколада
  • 100 грамм сливочного масла
  • 2 яйца
  • 85 грамм сахара
  • ¼ ложки соли 
  • 80 грамм муки
  • 20 грамм чая матча

Способ приготовления:

  • Растопить на водяной бане шоколад и масло
  • Смешать венчиком яйца и сахар до однородного состояния
  • Добавить в яичную смесь шоколадно-масляную и просеянную смесь муки с чаем
  • Смазать форму, выложить в нее тесто
  • Поставить в духовку, разогретую до 180°, на 30-35 минут

    • Вафли

    Я думаю, что многие из вас смотрят фильмы, когда готовят. Однажды я смотрела фильм и вдохновилась на приготовление вафель, которые были показаны на экране аппетитными и очень вкусными, а украшением стали шарик сливочного мороженого и свежие ягоды клубники. Я сходила в магазин за продуктами для приготовления и приступила… Процесс оказался очень интересным и простым! На фоне у меня играла приятная музыка из фильма, которая вдохновляла меня и поднимала мое настроение. К тому же я обожаю рецепты, которые просты в исполнении.

    Ингредиенты:

    • 1 яйцо
    • 100 грамм муки
    • 50 грамм сахара
    • 5 грамм соли + разрыхлитель 
    • 100 грамм сметаны

    Способ приготовления:

  • Смешать все ингредиенты
  • В это время разогреть вафельницу
  • Когда тесто будет готово и немного постоит, чтобы разрыхлитель начал работать, начать печь вафли
  • Смазать готовые вафли маслом и оставить их на 5 минут
  • При подаче добавьте свои любимые ягоды и сироп. Благодаря этому сочетанию вы получите более насыщенный вкус.

    • Яблочный крамбл

    Это мой любимый завтрак для холодного времени года. Одним ранним утром я по традиции готовила овсянку и поняла, что хочу ее разнообразить и добавить новое сочетание вкусов в это блюдо. С самого детства я часто готовила шарлотку с карамелизированными яблоками с корицей, которые ассоциируются у меня с вечером выходного дня и просмотром семейных фильмов, поэтому я решила добавить именно их! Получилось невероятно вкусно: сладкие яблоки, кислинка лимонного сока, пряный запах корицы и горячая овсянка, благодаря которой получаешь заряд энергии на весь день.

    Ингредиенты:

    • 1 яблоко
    • 2 столовые ложки сахара
    • 3 столовые ложки муки
    • 1 яйцо
    • 1 столовая ложка растопленного сливочного масла
    • ½ стакана овсяных хлопьев
    • Сок лимона
    • Корица

    Способ приготовления:

  • Нарезать яблоко на дольки и перемешать их с ложкой сахара, ложкой муки и корицей по вкусу
  • Добавить сок лимона и уложить дольки на дно емкости
  • Смешать овсянку с яйцом, 2 ложками муки, ложкой сахара и растопленным сливочным маслом 
  • Выложить тесто поверх яблок
  • Поставить все в духовку, разогретую до 180°, на 15 минут

    • Мария Лавызова


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