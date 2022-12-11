Быстро, просто и вкусно – сытные завтраки, которые помогут забыть о еде на полдня

Брауни с чаем матча



История этого блюда берет свое начало в 2019 году, когда я с подругой впервые пошла в кофейню на первые самостоятельно заработанные деньги и решила попробовать чай матчу. До сих пор помню свои ощущения, ведь этот напиток мне понравился и стал фаворитом. Очень приятное чувство, когда такие мелочи несут в себе огромный смысл и воспоминания. С тех пор прошло много времени, но я до сих пор люблю все, что связано с матчей. Мне хотелось попробовать что-то новое и так я открыла для себя рецепт брауни с чаем матча.

Когда я впервые готовила по этому рецепту, то переживала, что ничего не выйдет и вкус меня расстроит, но получилось идеальное сочетание белого шоколада, сливочного вкуса и чая матчи. Теперь я готовлю его каждые выходные, а позже приступаю к делам или просмотру сериала, параллельно наслаждаясь вкусом выпечки.

Ингредиенты:

185 грамм белого шоколада

100 грамм сливочного масла

2 яйца

85 грамм сахара

¼ ложки соли

80 грамм муки

20 грамм чая матча

Способ приготовления:

Растопить на водяной бане шоколад и масло

Смешать венчиком яйца и сахар до однородного состояния

Добавить в яичную смесь шоколадно-масляную и просеянную смесь муки с чаем

Смазать форму, выложить в нее тесто

Поставить в духовку, разогретую до 180°, на 30-35 минут

Вафли



Я думаю, что многие из вас смотрят фильмы, когда готовят. Однажды я смотрела фильм и вдохновилась на приготовление вафель, которые были показаны на экране аппетитными и очень вкусными, а украшением стали шарик сливочного мороженого и свежие ягоды клубники. Я сходила в магазин за продуктами для приготовления и приступила… Процесс оказался очень интересным и простым! На фоне у меня играла приятная музыка из фильма, которая вдохновляла меня и поднимала мое настроение. К тому же я обожаю рецепты, которые просты в исполнении.

Ингредиенты:

1 яйцо

100 грамм муки

50 грамм сахара

5 грамм соли + разрыхлитель

100 грамм сметаны

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты

В это время разогреть вафельницу

Когда тесто будет готово и немного постоит, чтобы разрыхлитель начал работать, начать печь вафли

Смазать готовые вафли маслом и оставить их на 5 минут

При подаче добавьте свои любимые ягоды и сироп. Благодаря этому сочетанию вы получите более насыщенный вкус.

Яблочный крамбл



Это мой любимый завтрак для холодного времени года. Одним ранним утром я по традиции готовила овсянку и поняла, что хочу ее разнообразить и добавить новое сочетание вкусов в это блюдо. С самого детства я часто готовила шарлотку с карамелизированными яблоками с корицей, которые ассоциируются у меня с вечером выходного дня и просмотром семейных фильмов, поэтому я решила добавить именно их! Получилось невероятно вкусно: сладкие яблоки, кислинка лимонного сока, пряный запах корицы и горячая овсянка, благодаря которой получаешь заряд энергии на весь день.

Ингредиенты:

1 яблоко

2 столовые ложки сахара

3 столовые ложки муки

1 яйцо

1 столовая ложка растопленного сливочного масла

½ стакана овсяных хлопьев

Сок лимона

Корица

Способ приготовления:

Нарезать яблоко на дольки и перемешать их с ложкой сахара, ложкой муки и корицей по вкусу

Добавить сок лимона и уложить дольки на дно емкости

Смешать овсянку с яйцом, 2 ложками муки, ложкой сахара и растопленным сливочным маслом

Выложить тесто поверх яблок

Поставить все в духовку, разогретую до 180°, на 15 минут

Мария Лавызова