 

Дух академика Круглякова обвинил в мракобесии медиумов, призвавших его на спиритическом сеансе

11.12.2022, 9:33, Разное
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Группа медиумов пыталась вызвать дух умершего в 2012 году академика Эдуарда Круглякова, чтобы уточнить ряд вопросов относительно физики деления атома, которую он освещал в своих научных работах.

Экстрасенсы потерпели фиаско: дух ответил на призыв, но проигнорировал все вопросы и обвинил колдунов в мракобесии.

Дух учёного заявил, что спиритизм является давным-давно разоблачённым шарлатанством, утратившим свою актуальность к середине прошлого века. Вместо того, чтобы беспокоить покойных, медиумам следовало бы лучше учиться в школе и заниматься физикой в университете, чтобы самостоятельно разобраться в интересующих их вопросах.

Процесс эмиссии фотона из делящегося ядра атома урана, который Кругляков описывал в монографии 1983 года, учёный комментировать отказался, сославшись на то, что все нужные ответы есть в учебнике второго курса. Прежде чем оборвать контакт, дух академика пообещал пожаловаться на колдунов в Комиссию РАН по борьбе с лженаукой.

Сами медиумы остались в недоумении.

– Мы впервые сталкиваемся с таким снобизмом со стороны духа. Видимо, Эдуард Павлович даже после смерти не отказался от своих предрассудков относительно спиритизма, – пожаловался один из них. – Мы надеялись провести с ним содержательную беседу о ядерной физике, а в итоге он несколько часов нас третировал, называл обманщиками, мистификаторами и фриками. К сожалению, человечество слишком мало знает о загробном мире, но если выяснится, что есть потусторонняя инстанция, в которую можно пожаловаться на такое поведение, мы непременно это сделаем – напишем, чтобы его там просветили.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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