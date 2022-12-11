Epoch Times: Ограничение цен на нефть не навредит России – хуже уже некуда

Инициированное странами «Большой семерки» ограничение цен на нефть из РФ пошло на пользу Китаю, пишут американские СМИ.

Специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль пишет в статье для американского издания The Epoch Times, что в соглашении G7 о введении ограничений на российскую нефть есть много ошибок. Введенный потолок цен не навредит России, считает эксперт.

По его словам, страны, покупающие сырую нефть, смогут делать это по более выгодным ценам. Например, у Китая теперь есть возможность приобретать еще больше российского сырья с хорошей скидкой, что не помешает РФ хорошо зарабатывать на экспорте энергоносителей, передает РИА «Новости» содержание статьи.

Автор публикации считает, что действительный ущерб российским финансам и экспорту могли принести инвестиции G7 в альтернативные и более конкурентоспособные источники энергии, однако в настоящее время происходит обратное. Правительства стран «семерки» продолжают создавать барьеры для инвестиций в энергетику, а также нормативные и ошибочно называемые экологическими ограничения, которые еще больше затрудняют обеспечение диверсификации и надежности поставок, заключает автор статьи.

В пятницу президент РФ Владимир Путин сообщил, что конкретные шаги по ответу на введение потолка цен на нефть появятся в указе, который выйдет в ближайшие дни.

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