 

Юрия Шухевича похоронили во Львове

11.12.2022, 8:58, Новости дня
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Сына лидера «Украинской повстанческой армии» (УПА, экстремистская организация, запрещена в РФ) Романа Шухевича Юрия Шухевича, скончавшегося 22 ноября в Германии, похоронили во Львове.

Как сообщил в субботу мэр Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале, Украина попрощалась «со своим героем Юрием Шухевичем».

Украинское издание «Страна» уточняет, что Шухевича похоронили во Львове с воинскими почестями.

Юрию Шухевичу было 89 лет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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