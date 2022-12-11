Юрия Шухевича похоронили во Львове

Сына лидера «Украинской повстанческой армии» (УПА, экстремистская организация, запрещена в РФ) Романа Шухевича Юрия Шухевича, скончавшегося 22 ноября в Германии, похоронили во Львове.

Как сообщил в субботу мэр Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале, Украина попрощалась «со своим героем Юрием Шухевичем».

Украинское издание «Страна» уточняет, что Шухевича похоронили во Львове с воинскими почестями.

Юрию Шухевичу было 89 лет.

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