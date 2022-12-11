Юрия Шухевича похоронили во Львове
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Сына лидера «Украинской повстанческой армии» (УПА, экстремистская организация, запрещена в РФ) Романа Шухевича Юрия Шухевича, скончавшегося 22 ноября в Германии, похоронили во Львове.
Как сообщил в субботу мэр Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале, Украина попрощалась «со своим героем Юрием Шухевичем».
Украинское издание «Страна» уточняет, что Шухевича похоронили во Львове с воинскими почестями.
Юрию Шухевичу было 89 лет.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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