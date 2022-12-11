«Всё равно бы проиграл» — Маск усомнился, что Twitter повлиял на поражение Трампа

Накануне журналист Мэтт Таибби опубликовал дополнительные документы о вмешательстве Twitter в выборы президента США 2020 года. Однако новый руководитель компании Илон Маск заявил, что цензура, которую соцсеть проводила в отношении Дональда Трампа и его сторонников, не оказала влияние на исход голосования, пишет Newsweek.



AP

Накануне журналист Мэтт Таибби опубликовал дополнительные документы о вмешательстве Twitter в выборы президента США 2020 года. Но новый гендиректор компании Илон Маск, с подачи которого проводится это внутреннее расследование, предположил, что результаты голосования остались бы неизменными в любом случае, пишет Newsweek.

Третий выпуск разоблачений, получивших название Twitter Files, раскрывает, при каких обстоятельствах был заблокирован аккаунт Дональда Трампа. Соцсеть окончательно закрыла учётную запись бывшего президента через два дня после того, как его сторонники взяли штурмом Капитолий 6 января 2021 года, напоминает издание.

Опубликованные Таибби документы касаются того, что происходило в октябре 2020 года, за несколько недель до выборов. Согласно отчёту, старшие эксперты по политике Twitter, в том числе Йоэль Рот, активно отслеживали публикации тогдашнего главы Белого дома и других чиновников, которые содержали «ложную информацию» о процедурах голосования. В частности, внимание модераторов привлёк твит Трампа, в котором он заявил, что Огайо получил 50 тыс. «неправильных открепительных удостоверений», и назвал это доказательством «сфальсифицированного голосования», поясняет Newsweek.

Кроме того, в этот период Рот встречался с представителями ФБР и Министерства внутренней безопасности, с которыми обсуждал «распространение дезинформации», касающейся электорального процесса. Он работал сообща с этими ведомствами, удаляя или помечая как недостоверные сообщения некоторых официальных лиц, включая Трампа.

Бывшие президент и его сторонники настаивают, что Twitter Files доказывают вмешательство платформы в выборы 2020 года и, следовательно, несостоятельность их результатов. Однако некоторые пользователи выступили против этих утверждений, в том числе техноблогер Зак Нельсон, который указал, что Трамп проиграл 63 иска, касающиеся фальсификации голосования. «Если даже суды отклонили его заявления, то, по-видимому, бан в Twitter был вполне оправдан», — добавил ютубер.

Маск ответил на сообщение Нельсона. По словам бизнесмена, он также считает, что вмешательство в выборы не было причиной поражения бывшего президента. «Думаю ли я, что Трамп всё равно проиграл бы? Да», — написал глава Twitter.

«И, напомню, я поддерживал Байдена, Хиллари и Обаму. Тем не менее вмешательство социальных сетей в выборы явно подрывает веру общества в демократию и является неправильным», — добавил Маск.



С прошлой недели он начал активно сотрудничать с независимыми репортёрами, такими как Таибби, чтобы пролить свет на случаи цензуры, которые происходили в компании в прошлом. На днях бывший обозреватель The New York Times Бари Вайс поделился второй частью отчёта, сосредоточив внимание на том, как Twitter использовал «фильтры видимости» для пользователей или тем, которые он считал противоречащими правилам соцсети, обращает внимание Newsweek.

Поддерживаемые Трампом республиканцы раскритиковали вмешательство соцсети в выборы. Сенатор от Флориды Рик Скотт поблагодарил Маска за «раскрытие правды». «Twitter Files рассказывают, как несколько человек делали всё возможное, чтобы заглушить консервативные идеи, но при этом говорили конгрессу и американскому народу об обратном», — написал Скотт.

Конгрессмен Эндрю Клайд заявил, что отчёт Таибби показывает, как «федеральное правительство вступило в сговор с Twitter, чтобы подавить свободу слова». А его коллега Марджори Тейлор Грин назвала новую порцию разоблачений «доказательством госпереворота», заключает Newsweek.