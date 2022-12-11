 

Корсет и смокинг: подбираем наряд на Новый год

11.12.2022, 8:10, Разное
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Меньше месяца остается до наступления самой волшебной ночи в году. Черный водяной кролик уже стоит на пороге. Совсем скоро мы оторвем последний лист календаря и перешагнем в 2023 год. Чтобы встретить его максимально празднично, важно подобрать правильный образ.

Какой наряд надеть на Новый год, объяснила стилист и дизайнер Анна Скороходова. В интервью “Радио 1” она призвала женщин обратить внимание на корсеты.

По словам эксперта, 2023 год станет более доступным для интересных образов, поэтому привычные всем платья в пол можно сменить на новые наряды. Отлично в праздничную ночь зайдут уже давно находящиеся в тренде корсеты.

Стилист порекомендовала интегрировать их не только в праздничные, но в повседневные образы. Лучше остановиться на приталенных формах, которые можно сочетать с шелковой юбкой ярких оттенков.

Пикантности образу придаст цвет фукси. Элегантно и нарядно будут выглядеть брюк-клеш. Однако, если Новый год планируете отмечать в ресторане, то выбрать следует более строгие варианты.

Костюм или смокинг, по мнению эксперта, станут отличными решениями в 2023 году. Подчеркнуть образ можно необычными элементами, например, золотыми пуговицами или тесьмой в зоне плеч.

Для женщин, которые хотят блеснуть на празднике своей фигурой, подойдет комбинезон с подчеркнутой зоной декольте и открытыми плечами. Эксперт рекомендует этот наряд в сочетании с колье – можно использовать как жемчуг, так и другие драгоценные камни.

В тренде на Новый год – перья. Ими можно декорировать хоть все платье, однако от других украшений придется отказаться, чтобы не перегрузить образ. Также популярностью пользуются прозрачные ткани.

Наконец, цвета. По мнению стилиста, в год Черного водяного кролика подойдет не только черный цвет. Образ можно разбавить синим, красным, лаймовым и ультрафиолетовым цветами.


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