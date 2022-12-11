В отчете ЦРУ рассказывается о путешествиях в пространстве-времени с помощью разума

Еще в 1983 году ЦРУ выпустило непонятный отчет, посвященный «Опыту врат», в котором утверждалось, что измененное состояние человеческого сознания способно преодолевать пространство и время.

Спустя десятилетия этот документ был рассекречен и в настоящее время обсуждается в социальных сетях.

29-страничный документ под названием «Анализ и оценка процесса «Врата» был рассекречен в 2003 году. Считается, что отчет был частью более широкого расследования ЦРУ, предназначенного выяснить, можно ли использовать концепции контроля сознания и гипноза в шпионских усилиях холодной войны.

Этот отечет затрагивает все, от неврологии до квантовой механики. По сути, всё сводится к тому, что ЦРУ исследует идею создания глубокого внетелесного опыта, который, возможно, мог бы настроиться на какую-то высшую область за пределами реальности.

– По сути, это обучающая система, разработанная для повышения силы, концентрации и согласованности амплитуды и частоты мозговых волн, передаваемых между левым и правым полушариями, чтобы изменить сознание, переместив его за пределы физической сферы, чтобы в конечном итоге избежать даже ограничений времени и пространства, – указывается в отчете.

Техника, называемая «Процессом Врат» (Gateway Process), основана на идеях, разработанных Институтом Монро, занимающимся исследованием человеческого сознания. Теория заключается в том, что определенные упражнения могут позволить мозгу «синхронизироваться», в результате чего мозговые волны в правом и левом полушариях синхронизируются с одинаковой частотой и амплитудой.

В отчете утверждается, что полусинхронизации можно достичь с помощью серии упражнений, похожих на медитацию, во время прослушивания специального набора звуковых волн.

Согласно отчету, Вселенная представляет собой сложную систему «взаимодействующих энергетических полей», в которых состояния представляют собой просто колебания энергии. Согласно отчету, человеческое сознание ничем не отличается, это просто вибрационный паттерн энергии. Как только достигается «полусинхронизация», указывается в отчете, это может вызвать измененное состояние сознания, в котором вибрации сознания человека свободны от физической реальности и настраиваются на это чистое энергетическое поле.

Опираясь на идеи квантовой запутанности, в отчете утверждается, что человеческое сознание может глубоко изменить Вселенную, поскольку реальность – это голографическая проекция, а часть кодирует целое. В этом понимании реальности все глубоко связано в матрице взаимосвязанных энергетических вибраций, от вашего сознания до глубин Вселенной.

– Это сознание участвует во всезнающем бесконечном континууме сознания, который является характеристикой энергии в вездесущем», – пишется в отчете. – Следовательно, верно заметить, что когда человек испытывает внетелесное состояние, он фактически проецирует ту вечную искру сознания и памяти, которая составляет основной источник его личности, чтобы позволить ей играть и учиться у измерений как внутри, так и за пределами пространственно-временного мира, в котором его физическая составляющая в настоящее время пользуется коротким периодом реальности.

Некоторые читатели данного отчета углубились в эту идею глубже и восприняли ее как доказательство «закона притяжения», согласно которому позитивные мысли притягивают положительные результаты в жизнь человека, а негативные мысли притягивают негативные события.

Итак, что делать со всем этим? Без сомнения, документ представляет интерес для чтения, но его не следует рассматривать как научный, несмотря на научный язык и концепции. Многие идеи в отчете взяты из реальных исследований, но когда они собраны вместе, они не поддаются проверке.