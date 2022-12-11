Молоко, сыр рыба — в Швеции некоторые продукты питания подорожали на 15% за год

В Швеции продолжается рост цен на продукты питания, который в целом за последний год уже превысил 15%, пишет газета Dagens Nyheter. Как сообщается, за последние 12 месяцев рыба подорожала на 17%, молочные продукты на 21%, а сыр — на 24%. Отмечается и удорожание непродовольственных товаров.



AP

В Швеции продолжает расти продовольственная инфляция, которая по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,7%, а в целом за год цены на продукты питания выросли на 15,1%, пишет газета Dagens Nyheter.

По словам основателя компании по сравнению цен Matpriskollen Ульфа Мазура, несмотря на ожидавшееся в октябре замедление инфляции, она продолжает расти. Его компания ежемесячно проверяет и сравнивает цены примерно 40 тыс. продуктовых наименований в крупнейших торговых сетях Швеции. Как сообщается, в октябре и ноябре некоторые товары немного подешевели, хотя на основании этих данных нельзя делать какие-либо выводы на будущее. Рост цен на непродовольственные товары повседневного спроса немного ниже и достиг 12,7% за 12 месяцев. По мнению эксперта, среди прочего, дорожает и продукция собственных брендов торговых сетей, пишет Dagens Nyheter.

Отмечается, что молочные продукты в ноябре подорожали на 0,9%, всего за год — примерно на 21%. В прошлом месяце значительно подорожали рыба и моллюски — на 1,2%, всего за год — примерно на 17%. Существенно подорожал и сыр: за месяц на 1,1% и на 24% за год. По данным Matpriskollen, в октябре шведская компания Arla подняла цены, и теперь её примеру последовали и другие производители молочной продукции. Как пишет издание, цены выросли не только на еду. В ноябре туалетная бумага подорожала на 7%, а всего за год — на 37%.

Во вторник Национальный институт экономических исследований опубликовал отчёт о ценообразовании в розничных сетях в условиях инфляции. По данным ведомства, признаков недобросовестного завышения цен не наблюдается, резюмирует Dagens Nyheter.