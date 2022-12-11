Какие документы нельзя выбрасывать: объяснил юрист

Наверное, у каждого россияне дома хранится целая кипа бумаги. Как правило, люди собираются в отдельный шкафчик все важные документы, чеки, выписки от органов власти, квитанции за коммунальные платежи и даже школьные грамоты. В итоге создается куча листов, в которых порой невозможно разобраться.

Некоторые граждане ленятся разобрать свои бумаги и скопом все отправляют в мусорный ящик. Однако, помимо очевидного паспорта, свидетельства о рождении, заключении брака, водительского удостоверения, еще еще документы, которые категорически запрещается выбрасывать.

На какие бумаги следует обращать особое внимание, объяснила юристМарина Антонова. В интервью агентству “Прайм” она отметила, что многие чеки уже давно стали электронными и копятся в личных кабинетах россиян.

Меж тем, по словам эксперта, в ряде случаев важно сохранить даже те бумаги, которые могут казаться ненужными. В частности, категорически запрещается избавляться от документов, на основании которыхвозникают права и обязанности. Об этом сообщает телеканал “Царьград”.

Особо важными бумагами являются документы в сфере недвижимости. Юрист подчеркнула, что законодательство РФ не определяет конкретных перечень необходимых документов, однако договор купли-продажи, аренды и долевого участия в строительства нужно сохранить.

Бумаги, связанные с кредитами и вкладами, с покупкой автомобиля, а также полисы страхования и документы, устанавливающие трудовые отношения, тоже нельзя выбрасывать. Эксперт отметила, что хранить необходимо даже расписки от руки.