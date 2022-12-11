 

Какие документы нельзя выбрасывать: объяснил юрист

11.12.2022, 6:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Наверное, у каждого россияне дома хранится целая кипа бумаги. Как правило, люди собираются в отдельный шкафчик все важные документы, чеки, выписки от органов власти, квитанции за коммунальные платежи и даже школьные грамоты. В итоге создается куча листов, в которых порой невозможно разобраться.

Некоторые граждане ленятся разобрать свои бумаги и скопом все отправляют в мусорный ящик. Однако, помимо очевидного паспорта, свидетельства о рождении, заключении брака, водительского удостоверения, еще еще документы, которые категорически запрещается выбрасывать.

На какие бумаги следует обращать особое внимание, объяснила юристМарина Антонова. В интервью агентству “Прайм” она отметила, что многие чеки уже давно стали электронными и копятся в личных кабинетах россиян.

Меж тем, по словам эксперта, в ряде случаев важно сохранить даже те бумаги, которые могут казаться ненужными. В частности, категорически запрещается избавляться от документов, на основании которыхвозникают права и обязанности. Об этом сообщает телеканал “Царьград”.

Особо важными бумагами являются документы в сфере недвижимости. Юрист подчеркнула, что законодательство РФ не определяет конкретных перечень необходимых документов, однако договор купли-продажи, аренды и долевого участия в строительства нужно сохранить.

Бумаги, связанные с кредитами и вкладами, с покупкой автомобиля, а также полисы страхования и документы, устанавливающие трудовые отношения, тоже нельзя выбрасывать. Эксперт отметила, что хранить необходимо даже расписки от руки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12.21 / В основе – темная помада и немного румян: безупречный новогодний макияж для семейного ужина и корпоратива

23.08.20 / Описаны парализующие экономику США действия России

10.11.22 / Мэй Маск, Александра Даддарио и Нина Добрев на гала-вечере Фонда Гуггенхайма в Нью-Йорке

22.11.21 / Нина Русланова опасалась проклятья старой подруги Валентины Малявиной

01.03.22 / Скандалы: Сатановский предупредил о наказания для убивающих мирных граждан бойцов ВСУ

30.08.22 / «Горько, но неизбежно» — «Гринпис» одобрил повторный запуск угольных электростанций

21.01.21 / Скандалы: Как в России с «серым» рынком ставок борются

19.10.20 / Скандалы: Бывший проректор МГУ договорился со следствием

04.08.20 / Мнение: Россия пытается продвигать свою «мягкую силу» ошибочными методами

27.10.22 / В Москве привели в порядок территории 66 отремонтированных поликлиник

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика