Пропутинский 19FortyFive – США пора понять, что Украина не стоит риска ядерной войны

Амбициозные планы Киева, который надеется вернуть под свой контроль всю бывшую территорию, расходятся с задачами Вашингтона, считает обозреватель 19 FortyFive Брайан Кларк. По его словам, администрации Байдена следует надавить на украинское правительство, чтобы избежать обострения конфронтации с Москвой.

С самого начала украинского кризиса Вашингтон предоставлял Киеву материальную и дипломатическую поддержку, избегая прямого вооружённого столкновения НАТО с Россией. Но теперь политика США в этом направлении «оказалась на распутье», пишет в статье для 19FortyFive аналитик Брайан Кларк.

По его словам, перед американским правительством стоит выбор. Они могут создать условия для будущих мирных переговоров или продолжать текущий курс, надеясь на то, что ВСУ удастся победить в текущем конфликте.

Пока администрация Байдена ясно даёт понять, что не намерена вынуждать Киев идти на переговоры с Москвой. Напротив, она собирается помогать украинским властям до тех пор, пока «они не получат от конфликта то, чего хотят», отмечает автор статьи.

Но проблема в том, чего именно добивается Киев. Он не планирует вести мирные переговоры, которые были запрещены президентским указом в октябре. Вместо этого украинские власти хотят «вернуть» всю территорию, которая находится под контролем Москвы, включая Крым, обращает внимание Кларк.

И в этом месте задачи Вашингтона и Киева расходятся, поскольку такие «широкомасштабные цели не в интересах Америки». Ведь в этом случае возрастает шанс обострения конфликта и увеличивается вероятность применения ядерного оружия, рассуждает аналитик.

Тем не менее даже если бы Америка могла каким-то образом помочь Киеву добиться его пожеланий, не доведя ситуацию до ядерной войны, это всё равно было бы ей невыгодно. Ведь, по уверению самого Байдена, США хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией, напоминает Кларк.

Однако «полная победа» Украины сделала бы улучшение российско-американских связей практически невозможным. Поскольку в основе текущего конфликта лежит опасение России, что её «ближнее зарубежье всё дальше уходит на орбиту Запада», считает публицист.

По его словам, подобный сценарий беспокоил Москву «на протяжении веков» и не является чем-то новым. Если Киев «вернёт себе все свои прежние земли», опасения РФ в отношении безопасности не просто не исчезнут, а усилятся, учитывая, что перспективы членства Украины в ЕС и НАТО только вырастут.

В результате РФ займёт ещё «более антагонистическую» позицию в отношении Запада. Она будет активнее действовать против него и неохотнее сотрудничать с ним по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая контроль над вооружениями и кибербезопасность, предупреждает Кларк.

«Америке необходимо трезво и реалистично оценивать свои цели в украинско-российском конфликте. Полностью восстановленная Украина не стоит того, чтобы рисковать ядерной войной. Полностью суверенная Украина не представляет бóльшую ценность, чем сотрудничество и продуктивные отношения с Москвой», — подчёркивает автор статьи.

«Вместо того чтобы преследовать интересы Украины за счёт своих собственных, Америка должна определить свои собственные приоритеты. А это означает, что ей следует начать оказывать давление на Киев, чтобы он умерил свои ожидания и был более восприимчив к идее мирного договора», — заключает Кларк.