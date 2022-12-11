Внучка за дедку – дедка за репку: как выглядят хищные девицы из коек звездных стариков

Татьяна Брухунова —

моложе Евгения Петросяна на 44 года

Хитрая провинциалка “окучивала” женатого комика с

2013 года. По слухам, Брухунова всегда стремилась выйти замуж за звездного

богача, но никто посвежее на нее не клюнул.

Девица разрушила чужой брак, лаская дряблые стариковские

прелести. Как слепой крот Петросян попался на удочку и развелся со Степаненко.

Юмористка лишь пожалела соперницу и добавила, что мужчин после 74 лет

“тянет к марамойкам”.

Виталина

Цымбалюк-Романовская — была моложе Армена Джигарханяна на 44 года

Коварная пианистка увлеченно пудрила мозги богатому

режиссеру, но добыча не сразу бросалась в руки. Поначалу Джигарханян не верил в

искренность белокурой зазнобы, поэтому ей пришлось ублажать деда усерднее.

Подобно пассии Петросяна, Цымбалюк-Романовская заполучила

власть в театре любовника и финансовые блага. Когда глаза Джигарханяна

открылись, он назвал Виталину воровкой, которая прибрала к рукам его ценности.

Наталья Шевель — моложе

Ивана Краско на 60 лет

“Внучка” схватилась за “дедку” ради

лучшей жизни, но репку свою он так и не вытащил. Через три года после свадьбы Краско

заявился на ТВ и пожаловался на отсутствие секса. Якобы Шевель всегда боялась

от него забеременеть.

Имущество актер оформил на детей, да и за деньгами не

гнался, а рай в шалаше девушку не устроил. Развод оказался неминуем.

София Каландадзе —

моложе Александра Гордона на 38 лет

Чернобровая арфистка не побрезговала лобзать губы седого сердцееда,

чем вызвала массу критики. Свадьба состоялась весной 2022 года, поэтому об

успешности этой связи говорить пока рано.

Довольный Гордон хочет еще одного ребенка, но успеет ли?

Впрочем, даже Петросян осилил интим на восьмом десятке лет. Правда, немногие

верят, что сын у него родной.

Лилиана-Виктория

Максимова — моложе Бари Алибасова на 40 лет

Бывшая супруга любвеобильного музыканта недолго держалась на

плаву. Как и Петросян, Алибасов взял в жены свою помощницу по работе. Развод случился

через пять лет после свадьбы, а распалась пара еще раньше.

В браке Максимова забеременела и родила мальчика,

который оказался от другого мужчины. Вот же подстава, а ведь так все красиво

начиналось!