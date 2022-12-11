Груды изувеченных трупов собак с выколотыми глазами и отрезанными конечностями. Почему молчат власти РФ и платят живодерам миллионы?
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Активисты и зоозащитники записали на камеру доказательства,
свидетельствующие о том, что на территории вышеупомянутого приюта собак мучают.
Жуткие кадры появились в Сети и вызвали общественный резонанс по всей России,
но региональные чиновники находят отговорки, а федеральное правительство предпочитает
молчать.
“Я писала в прокуратуру, куда только ни писала. Бесполезно.
Ответы — отписки одни. Там действительно находятся какие-то живодеры,
избавляются от собак. Но туда никого не пускают на территорию, чтобы люди могли
зайти и посмотреть, в каком состоянии собаки… Выделяются хорошие суммы из
бюджета. Куда эти деньги уходят, если собаки дохнут у них там? И почему
бездействуют все? Я этого не пойму”, — заявила депутат астраханской думы
Мария Лиджиева.
В настоящее время на территории “Экоприюта” свирепствует
чума. Немногим ранее там же обнаружили бешенство. Постановлением от 6 декабря введен
карантин. Весьма неожиданно!
Между тем несколько трупов, найденных на полигоне,
отправили на лабораторную экспертизу. Результаты пока не поступили, но
астраханские волонтеры слабо верят, что справедливость восторжествует. Да и как
поверить?
Популяция безнадзорных собак на улицах Астрахани год от года
растет, а миллионы рублей на разрешение вопроса тратятся активно. Горожане
кричат о вопиющем безобразии, которое творится на улицах, где днем и ночью
картина одна — стаи истощенных голодных псов и брошенные по кустам кутята. Страдают
все: и люди, и дворняги. А на их общей крови наживаются не иначе как живодеры,
то бишь уполномоченные лица, которые давно были обязаны решить критическую
проблему, но этого до сих пор не сделали.
“Боже, останови этот ад”,
— молятся россияне.
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