Груды изувеченных трупов собак с выколотыми глазами и отрезанными конечностями. Почему молчат власти РФ и платят живодерам миллионы?

Активисты и зоозащитники записали на камеру доказательства,

свидетельствующие о том, что на территории вышеупомянутого приюта собак мучают.

Жуткие кадры появились в Сети и вызвали общественный резонанс по всей России,

но региональные чиновники находят отговорки, а федеральное правительство предпочитает

молчать.

“Я писала в прокуратуру, куда только ни писала. Бесполезно.

Ответы — отписки одни. Там действительно находятся какие-то живодеры,

избавляются от собак. Но туда никого не пускают на территорию, чтобы люди могли

зайти и посмотреть, в каком состоянии собаки… Выделяются хорошие суммы из

бюджета. Куда эти деньги уходят, если собаки дохнут у них там? И почему

бездействуют все? Я этого не пойму”, — заявила депутат астраханской думы

Мария Лиджиева.

В настоящее время на территории “Экоприюта” свирепствует

чума. Немногим ранее там же обнаружили бешенство. Постановлением от 6 декабря введен

карантин. Весьма неожиданно!

Между тем несколько трупов, найденных на полигоне,

отправили на лабораторную экспертизу. Результаты пока не поступили, но

астраханские волонтеры слабо верят, что справедливость восторжествует. Да и как

поверить?

Популяция безнадзорных собак на улицах Астрахани год от года

растет, а миллионы рублей на разрешение вопроса тратятся активно. Горожане

кричат о вопиющем безобразии, которое творится на улицах, где днем и ночью

картина одна — стаи истощенных голодных псов и брошенные по кустам кутята. Страдают

все: и люди, и дворняги. А на их общей крови наживаются не иначе как живодеры,

то бишь уполномоченные лица, которые давно были обязаны решить критическую

проблему, но этого до сих пор не сделали.

“Боже, останови этот ад”,

— молятся россияне.