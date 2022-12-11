 

В Германии намерены ускорить процесс увольнения экстремистов с госслужбы

11.12.2022, 4:19, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

МВД ФРГ предложило новый законопроект, который ускорит процесс увольнения экстремистов с госслужбы, пишет Der Spiegel. В ведомстве отметили, что сейчас процедуры увольнения затягиваются на годы. Как отмечает издание, законопроект получил особое значение в свете недавнего заговора «граждан рейха».


AP

Глава МВД ФРГ Нэнси Фэзер предложила новый законопроект, пишет Der Spiegel. Согласно информации издания, смысл законопроекта заключается в том, чтобы ускорить процесс увольнения экстремистов с государственной службы.

Der Spiegel напоминает, что Фэзер уже давно анонсировала подобный законопроект, однако в свете недавней массовой облавы на «граждан рейха» он стал особенно актуальным. «Госслужащие, противоречащие своим поведением основным принципам парламентской демократии, не должны состоять на государственной службе», — приводит издание отрывок из нового законопроекта.

Как пишет Der Spiegel, причина, по которой Министерство внутренних дел предлагает законопроект, заключается в том, что, по мнению Фэзер, сейчас процесс увольнения экстремистов занимает слишком много времени. В МВД ФРГ отметили, что соответствующие процедуры в среднем длятся четыре года.

Новый законопроект призван ускорить процесс, пишет издание: согласно ему, министерствам и прочим государственным органам больше не нужно будет подавать жалобу в конституционный суд. Вместо этого, они смогут сами осуществить увольнение проштрафившегося сотрудника.

Издание напоминает, что в последние годы в Германии всё чаще выявляли случаи правого экстремизма среди сотрудников полиции, а также служащих бундесвера. Согласно данным статистики, с 2018-го по 2021 год было выявлено 300 сотрудников органов государственной безопасности, придерживавшихся экстремистских взглядов. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07.22 / Ученые выяснили, к каким последствиям могут привести силиконовые импланты

02.12.22 / Раки удивительно старательны: как знаки зодиака относится к работам на огороде и какие из них получаются дачники

06.12.21 / Право приговорили в «Вышке»

29.12.21 / Мнение: Про блондина Васю

11.09.22 / Каждый пятый британец ушёл в запой после смерти Елизаветы II

08.09.22 / В Москве обновляется инженерная инфраструктура благодаря программе реновации

15.03.22 / Бахрома – символ свободы и главный тренд сезона

15.09.22 / Кожа на руках сухая и даже сморщилась? Домашние рецепты скрабов, ванночек и обертываний для рук для SOS-моментов

02.10.22 / Юлия Ковальчук показала, какой была их с Алексеем Чумаковым свадьба 9 лет назад

15.11.22 / Politico – президентом Словении стала бывший адвокат Меланьи Трамп

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика