 

Поехала на конкурс – Личное мнение

11.12.2022, 3:07, Разное
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На конкурс Мисс Вселенная от России едет 22-летняя Анна Линникова. 173 см на 50 кг красоты. 85–59-88, родилась в Оренбурге.


Фото: Соцсети

«Корону дают не просто красавицам. У Мисс должна быть своя социальная миссия – благотворительность, какие-то социальные проекты», — рассказала Анечка.

Нет, ну а чего? Правильно. Победить всё равно не дадут, конечно, но подход верный.

Хоть я и против всяких конкурсов красоты, но в этот раз в Америку отправляют хотя бы красивую. Говорят, копия Водяновой, но — нет. С лица Водяновой воду не пить, а вот Линникова действительно симпатичная.

Надменная местами, будто не из глубинки, а столбовая дворянка.

Хорошо выглядит.

«А вот на личном тишина – у меня даже молодого человека нет», — признаётся конкурсантка.

И это тоже правильно. Рано пока о молодых людях думать. Скоро полетит Анна, а там — Брэд Питт холостой где-то ходит. И зачем тогда молодой человек какой-то?

И какой он, ваш мужчина мечты?

– В первую очередь, ответственный: сказал – сделал. У меня папа такой. Хочу встретить умного, доброго, любящего, который постоянно стремится к чему-то большему. Ну и конечно, мне важно, чтобы человек был со мной одного уровня – финансового, социального. Наравне или выше, чтобы мне было куда стремиться».

И тоже верно — зачем понижать уровень? Анне нужно стремиться ввысь, а не думать, как выплатить ипотеку. Насчёт ума я бы, конечно, поспорила — умные мужчины предпочитают умных женщин, но в остальном — все шансы у конкурсантки есть.

Давайте пожелаем девочке чего-то хорошего. Какой бы совет вы ей дали в начале пути?

Источник: Лена Миро


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