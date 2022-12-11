 

Несколько вдохновляющих идей свадебных причесок

11.12.2022, 2:10, Разное
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Каждая невеста хочет выглядеть идеально на свадьбе. Девушки выбирают себе прическу задолго до торжества. Обладательницам длинных волос приходится легче, ведь с такой шевелюрой можно экспериментировать. Девушки с прядями длины миди нередко испытывают трудности с выбором торжественной прически. Однако и для таких волос можно подобрать эффектные и красивые варианты. В статье мы приведем несколько вдохновляющих идей свадебных причесок для волос длины миди.

Низкий пучок с гладкой прической

Низкий пучок в сочетании с гладкими волосами открывает лицо и позволяет продемонстрировать эффектные серьги. Такая прическа не нуждается в дополнительном декоре.

Легкие волны с косичкой

Создайте легкие волны на волосах длины миди. Несколько прядей заплетите в горизонтальную косичку. Она будет служить опорой для фаты.

Волны с цветочным венком

Сделайте на волосах легкие волны и дополните прическу эффектным цветочным венком. Вы создадите женственный и романтичный образ.

Низкий пучок с жемчужным декором

Соберите волосы в низкий пучок. Закрепите прическу декором с жемчужными шарами. Такие украшения на голову стали одним из последних трендов свадебной моды.

В винтажном стиле

Свадебная прическа необязательно должна быть сложной. Вы можете просто убрать пряди с лица и надеть жемчужную белую диадему. У вас получится образ в винтажном стиле.

Вьющиеся волосы и декор

Если у вас вьющиеся волосы, то выберите естественную прическу с локонами и боковым пробором. Украсьте ее нарядными белыми заколками с каждой стороны.

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В стиле бохо

Если вы любите все необычное и новаторское, то попробуйте декор в стиле бохо. Сделайте естественную прическу с прямым пробором и дополните ее свадебной короной из натуральных волокон.

Конский хвост с лентой

Если вам нравится минималистичные варианты, то соберите волосы в высокий конский хвост. Закрепите его лентой. Она может быть не только белого, но и контрастного цвета.

Для прямых волос

Вы можете просто зачесать волосы назад и дополнить прическу высокой белой диадемой. Такой вариант подойдет для круглолицых девушек, так как он вытягивает черты.

Заключение

Эти прически помогут вам получить нежный и утонченный свадебный образ. Они просты в укладке, а их создание не займет у вас много времени.


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