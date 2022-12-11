Несколько вдохновляющих идей свадебных причесок
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Каждая невеста хочет выглядеть идеально на свадьбе. Девушки выбирают себе прическу задолго до торжества. Обладательницам длинных волос приходится легче, ведь с такой шевелюрой можно экспериментировать. Девушки с прядями длины миди нередко испытывают трудности с выбором торжественной прически. Однако и для таких волос можно подобрать эффектные и красивые варианты. В статье мы приведем несколько вдохновляющих идей свадебных причесок для волос длины миди.
Низкий пучок с гладкой прической
Низкий пучок в сочетании с гладкими волосами открывает лицо и позволяет продемонстрировать эффектные серьги. Такая прическа не нуждается в дополнительном декоре.
Легкие волны с косичкой
Создайте легкие волны на волосах длины миди. Несколько прядей заплетите в горизонтальную косичку. Она будет служить опорой для фаты.
Волны с цветочным венком
Сделайте на волосах легкие волны и дополните прическу эффектным цветочным венком. Вы создадите женственный и романтичный образ.
Низкий пучок с жемчужным декором
Соберите волосы в низкий пучок. Закрепите прическу декором с жемчужными шарами. Такие украшения на голову стали одним из последних трендов свадебной моды.
В винтажном стиле
Свадебная прическа необязательно должна быть сложной. Вы можете просто убрать пряди с лица и надеть жемчужную белую диадему. У вас получится образ в винтажном стиле.
Вьющиеся волосы и декор
Если у вас вьющиеся волосы, то выберите естественную прическу с локонами и боковым пробором. Украсьте ее нарядными белыми заколками с каждой стороны.
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В стиле бохо
Если вы любите все необычное и новаторское, то попробуйте декор в стиле бохо. Сделайте естественную прическу с прямым пробором и дополните ее свадебной короной из натуральных волокон.
Конский хвост с лентой
Если вам нравится минималистичные варианты, то соберите волосы в высокий конский хвост. Закрепите его лентой. Она может быть не только белого, но и контрастного цвета.
Для прямых волос
Вы можете просто зачесать волосы назад и дополнить прическу высокой белой диадемой. Такой вариант подойдет для круглолицых девушек, так как он вытягивает черты.
Заключение
Эти прически помогут вам получить нежный и утонченный свадебный образ. Они просты в укладке, а их создание не займет у вас много времени.
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