Госсекретарь кабинета премьера Венгрии Деметер обвинил ЕС в попытке заставить страну «прогнуться»

ЕС возмущен не состоянием венгерской демократии, а отказом Венгрии «прогибаться» в некоторых вопросах, сообщил госсекретарь кабинета премьера страны Чаба Деметер.

Деметер прокомментировал заявление депутата Европарламента Ги Верхофстадта, который в Twitter (соцсеть заблокирована в России) призвал блокировать Венгрии доступ к средствам из фондов ЕС после каждого отказа Будапешта поддержать политику Брюсселя. Как сообщил Верхофстадт, за одно вето Венгрия потеряет доступ к 6 млрд евро, за два – к 11,6 млрд, за три – 23,2 млрд, передает РИА «Новости».

Как отметил Деметер, в Брюсселе делают вид, что разногласия возникли из-за «состояния венгерской демократии». Однако, по словам Деметера, предложение Верхофстадта ясно свидетельствует, что Венгрией недовольны, поскольку та «не готова прогибаться в некоторых вопросах». В частности, речь идет о вопросах глобального минимального налога, санкций и новых кредитов Украине. «По крайней мере, в этот раз господин Верхофшстадт был честен. И он, между прочим, сказал, что суверенитет ЕС не продается. Но венгерский тоже», – сообщил Деметер.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что со стороны ЕС против его страны применяются почти все виды шантажа. Он отметил, что за прошедшие 12 лет антикризисная политика Будапешта никогда не была в мейнстриме Евросоюза, но всегда была успешной.

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