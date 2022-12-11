Полиция Косово назвала задержанного серба Пантича подозреваемым в терроризме за якобы совершенное нападение на силовиков

Экс-полицейский МВД непризнанного Косово серб Деян Пантич подозревается в терроризме и подрыве конституционного строя за якобы совершенное нападение на членов избиркома и полицейских, сообщила косовская полиция.

Речь идет о полицейских из Приштины, которые во вторник вторглись в муниципальные избирательные комиссии на севере края, населенном сербами. Задержание Пантича привело к тому, что косовские сербы построили баррикады.

В поселке Рударе, где возвели баррикады, поставили палатки для защиты от дождя, так как люди собираются провести на баррикадах ночь. Указывается, что баррикады установлены в муниципалитетах Лепосавич, Звечан, Зубин-Поток, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Вечерне новости».

Напомним, Пантича задержали на КПП «Ярине», Косово закрыло въезд через этот пункт пропуска. Косовский спецназ, нарушив Брюссельские соглашения, вторгся на север Косово, куда не имеет права заходить без разрешения местных сербских муниципалитетов.

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