 

Ничего мне от тебя не надо: дочь отказалась от подарков Долиной

11.12.2022, 1:01, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня 67-летняя артистка, как и простые люди, занимается подготовкой к Новому году. “Внучка (11-летняя Александра – Прим. ред.) обычно ничего меня не просит – у нее уже все есть, – улыбается артистка. – Когда она созреет, то скажет мне: “Бабушка, хочу это!” Мы просто пойдем и купим”.

Да и дочь Лина выросла очень принципиальной. “Они никогда ничего у меня не просила, – уверяет Лариса Александровна. – Вообще!” Наследнице звезды 39 лет, она домохозяйка, по образованию юрист, занималась бизнесом, владела двумя строительными компаниями, мечтала стать фотографом, художницей или дизайнером.

Певица признается, что предпочитает делать подарки, а не получать. “У меня большой коллектив, большая кафедра (певица с 2016 заведует кафедрой эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства Московского государственного института культуры – Прим. ред.) – 17 педагогов. А еще есть академия. И всем готовлю новогодние подарки”.

Самой артистке при этом часто дарят бесполезные вещи. “Это обычно статуэтки, шкатулки, которые стоят и пылятся годами, а выкинуть не могу, – говорит исполнительница. – И передаривать тоже не могу – это очень плохо”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.06.21 / После финала “Холостяка”: Анастасия Решетова прокомментировала личную жизнь

14.03.22 / Мнение: Куда идёт экспорт России, рост торговли с Азией и давать ли долю Китаю

20.02.21 / Скандалы: Абрамович решил заработать на легких Москвы

14.09.21 / Широкие брюки в тренде. Какая обувь идеально подойдет к ним

23.02.22 / Чем опасно самолечение COVID-19 антикоагулянтами и стероидами?

04.06.22 / France 24 – французские дипломаты второй раз в истории вышли на забастовку

11.08.20 / Рука Москвы? – Сотрудники КГБ Белоруссии обнаружили у протестующих московскую плитку

12.01.22 / Мнение: Проблемы с производством радиодеталей в России

26.10.22 / В жилом доме Ижевска произошел взрыв газа

05.08.21 / Редкий выход: Вуди Аллен и Сун-И Превин на прогулке в Нью-Йорке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика