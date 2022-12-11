 

Забавные хрюшки: делаем горшочки для комнатных растений из пластиковых бутылок (инструкция и фото)

11.12.2022, 0:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Любителям комнатных растений можно не тратиться на дорогие горшки. Каждый вполне сможет сделать их самостоятельно из обычных пластиковых бутылок. Причем есть множество интересных вариантов дизайна горшочков. Предлагаем сделать их в виде забавных хрюшек.

Что понадобится

Чтобы своими руками сделать цветочные горшки, нужно взять:

несколько пластиковых бутылок; розовую аэрозольную краску; белую аэрозольную краску; черный фломастер или маркер; два небольших черных шурупа (из расчета на один горшок); столовую ложку; ножницы; два листа бумаги; клей; дрель.

Как сделать

С бутылок снимите все этикетки, сотрите остатки клея, вымойте и просушите. Вверх от дна бутылки отмерьте высоту будущего горшка и в том месте, где вы планируете ее разрезать, вокруг нарисуйте линию.

Затем с двух сторон выше линии поочередно приложите столовую ложку и обведите фломастером. Это будут ушки.

Ножницами от бутылки отрежьте основу будущего горшка вместе с ушами. Уши прижмите вниз, чтобы они висели, как у настоящего поросенка.

Далее нужно будет взять лист бумаги и закрыть им основание бутылки. Розовой аэрозольной краской покройте с обеих сторон ушки. Затем возьмите крышечку от бутылки и тоже покрасьте ее в розовый цвет. Отложите заготовку в сторону, чтобы краска просохла.

Когда высохнет краска на ушах, закройте их вторым листом бумаги, а основание горшка покройте белой аэрозольной краской. Дайте краске высохнуть, после чего маркером нарисуйте глазки.

Если в кашпо вы собираетесь сажать живые растения, дрелью сделайте на дне дренажные отверстия. Если дрели нет, можете сделать отверстия при помощи гвоздя и молотка. Затем просверлите два отверстия в верхней части крышки. Вкрутите в них шурупы, это у вас получится нос.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания
Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят
“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Приклейте нос на горшок под нарисованными глазами.

Можете насыпать в горшок грунт и посадить цветок.

Такие горшки станут украшением садового участка.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12.22 / Обнищавшего за бугром иноагента Галкина поймали на торговле своим телом: Обслуживает заказчика – российская пропаганда

31.07.21 / Мужчина нашел способ связаться с умершей возлюбленной

15.01.22 / Зеленский просит Байдена о переговорах с Путиным

13.11.22 / На саммите G20 на Бали не будет традиционного общего фото

31.10.22 / Платье с джинсами или брюками: как вписать в образ модную тенденцию, которая стала еще популярнее этой осенью

26.05.21 / Глюк’Oza, Григорий Лепс, Эмин на pre-party музыкального фестиваля “ЖАРА”

07.08.22 / Страны НАТО выделят 50 млрд долларов на военную помощь «Исламскому джихаду»*

27.04.22 / НКО в Москве готовят собак-помощников для людей с ограниченными возможностями

10.12.21 / Мнение: Технический момент

18.08.22 / Hill – США нужно готовиться к глобальному экономическому кризису

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика