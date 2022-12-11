Забавные хрюшки: делаем горшочки для комнатных растений из пластиковых бутылок (инструкция и фото)

Любителям комнатных растений можно не тратиться на дорогие горшки. Каждый вполне сможет сделать их самостоятельно из обычных пластиковых бутылок. Причем есть множество интересных вариантов дизайна горшочков. Предлагаем сделать их в виде забавных хрюшек.

Что понадобится

Чтобы своими руками сделать цветочные горшки, нужно взять:

несколько пластиковых бутылок; розовую аэрозольную краску; белую аэрозольную краску; черный фломастер или маркер; два небольших черных шурупа (из расчета на один горшок); столовую ложку; ножницы; два листа бумаги; клей; дрель.

Как сделать

С бутылок снимите все этикетки, сотрите остатки клея, вымойте и просушите. Вверх от дна бутылки отмерьте высоту будущего горшка и в том месте, где вы планируете ее разрезать, вокруг нарисуйте линию.

Затем с двух сторон выше линии поочередно приложите столовую ложку и обведите фломастером. Это будут ушки.

Ножницами от бутылки отрежьте основу будущего горшка вместе с ушами. Уши прижмите вниз, чтобы они висели, как у настоящего поросенка.

Далее нужно будет взять лист бумаги и закрыть им основание бутылки. Розовой аэрозольной краской покройте с обеих сторон ушки. Затем возьмите крышечку от бутылки и тоже покрасьте ее в розовый цвет. Отложите заготовку в сторону, чтобы краска просохла.

Когда высохнет краска на ушах, закройте их вторым листом бумаги, а основание горшка покройте белой аэрозольной краской. Дайте краске высохнуть, после чего маркером нарисуйте глазки.

Если в кашпо вы собираетесь сажать живые растения, дрелью сделайте на дне дренажные отверстия. Если дрели нет, можете сделать отверстия при помощи гвоздя и молотка. Затем просверлите два отверстия в верхней части крышки. Вкрутите в них шурупы, это у вас получится нос.

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Приклейте нос на горшок под нарисованными глазами.

Можете насыпать в горшок грунт и посадить цветок.

Такие горшки станут украшением садового участка.