 

Сойкин день: что нельзя делать 11 декабря 2022 года

10.12.2022, 23:35, Разное
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ИСТОРИЯ

Отец Святителя Феодора Симонова был родным братом Сергия Радонежского. дата рождения святого в разных источниках колеблется в промежутке от 1339 до 1340 годов. Считается, что Феодор был основателем подмосковного Симоновского монастыря и духовным наставником Дмитрия Донского.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

11 декабря в народе называют Сойкиным днем. В этот праздник считалось хорошей приметой, если увидел в небе птичку сойку. А если человеку довелось услышать пение этой пташки, то это был самый добрый знак, который говорил о радости на ближайший год для всей семьи.

В этот праздник принято было ходить в церковь и молиться Святителю Феодору Симоновскому. Молодежь прислушивалась в этот день к советам старшего поколения. Люди верили, что предки знают намного больше и могут научить жизни.

На Руси верили, что между перьев у птицы сойки спрятаны маленькие зеркальца, в которых отражается будущее человечества. Именно поэтому многие гадали в этот день и пытались узнать, что их ждет. В снег клали несколько разных монет и брали по одной. Если первой вытащили крупную монету, это означало скорый успех.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 11 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

В этот православный праздник строго настрого запрещалось ругаться и конфликтовать с родными и друзьями. Если кто ругался, нельзя вступать в диалог, а то переманишь горе на себя, считали предки. Нельзя в этот день давать людям в долг. Люди верили, что так можно отдать свое счастье, а назад его уже не получишь. Можно вместо этого просто помочь чем-то просящему.


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