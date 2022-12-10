«Вечерне новости» сообщили о взрывах и стрельбе в районе городов Косовска-Митровца и Зубин-Поток

В районе города Косовска-Митровца на севере непризнанного Косово прозвучали два взрыва, в районе города Зубин-Поток слышали стрельбу, сообщают СМИ.

Взрывы, как сообщается, произошли в населенном пункте Звечан, который находится в нескольких километрах от Косовска-Митровицы. Стрельба в районе города Зубин-Поток продолжалась около 15 минут, передает ТАСС со ссылкой на «Вечерне новости».

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у него нет информации о крупных столкновениях. По его словам, местные жители возвели баррикады в районе Зубин-Потока по собственной инициативе.

Напомним, косовский спецназ, нарушив Брюссельские соглашения, вторгся на север Косово, куда не имеет права заходить без разрешения местных сербских муниципалитетов. Сербия не исключила возвращения своих сил безопасности в регион. Косово закрыло въезд в автономный сербский край через КПП «Ярине» для автотранспорта и пешеходов. До этого на КПП задержали экс-полицейского серба Деяна Пантича, в ответ сербское население перекрыло баррикадами проезд в нескольких населенных пунктах.

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