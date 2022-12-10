Зеленский назвал ситуацию в Одесской области очень сложной, а состояние энергосистемы Украины – далеким от нормального

Энергосистема Украины «мягко говоря, очень далека от нормального состояния», сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил, что в энергосистеме по-прежнему есть сильный дефицит, которым и объясняется сохранение графиков отключений. В числе регионов, где наблюдается наиболее сильный дефицит, Зеленский назвал Львовскую, Винницкую, Тернопольскую, Сумскую, Закарпатскую, Житомирскую, Хмельницкую и Киевскую области, а также сам Киев.

Кроме того, по его словам, очень тяжелая ситуация сложилась в Одесской области, где «после ночного удара» без электроснабжения остаются 1,5 млн человек. Президент Украины подтвердил, что попадания были критическими, нужно несколько дней для восстановления электроснабжения, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что Норвегия выделила 100 млн долларов на восстановление энергосистемы Украины.

Напомним, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус сообщил, что ночные российские удары «попали в цель» и оказались результативными, Одесской области нужно несколько дней, чтобы «выровнять и стабилизировать» ситуацию с электроснабжением. Департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской областной военной администрации заявил, что на восстановление энергообъектов могут уйти месяцы.

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