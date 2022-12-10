 

Зеленский назвал ситуацию в Одесской области очень сложной, а состояние энергосистемы Украины – далеким от нормального

10.12.2022, 23:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Энергосистема Украины «мягко говоря, очень далека от нормального состояния», сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил, что в энергосистеме по-прежнему есть сильный дефицит, которым и объясняется сохранение графиков отключений. В числе регионов, где наблюдается наиболее сильный дефицит, Зеленский назвал Львовскую, Винницкую, Тернопольскую, Сумскую, Закарпатскую, Житомирскую, Хмельницкую и Киевскую области, а также сам Киев.

Кроме того, по его словам, очень тяжелая ситуация сложилась в Одесской области, где «после ночного удара» без электроснабжения остаются 1,5 млн человек. Президент Украины подтвердил, что попадания были критическими, нужно несколько дней для восстановления электроснабжения, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что Норвегия выделила 100 млн долларов на восстановление энергосистемы Украины.

Напомним, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус сообщил, что ночные российские удары «попали в цель» и оказались результативными, Одесской области нужно несколько дней, чтобы «выровнять и стабилизировать» ситуацию с электроснабжением. Департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской областной военной администрации заявил, что на восстановление энергообъектов могут уйти месяцы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02.22 / Из ДНР намерены эвакуировать в Россию около 700 тыс. человек

17.09.20 / Отопление в Москве включат досрочно

09.02.21 / В ДР Конго снова обнаружили Эболу – ВОЗ

20.08.20 / Дело о кокаине в посольстве РФ в Аргентине решили пересмотреть

13.08.20 / Немецкая полиция устроила облаву на отмывателей российских денег

07.09.20 / Спасатели эвакуировали потерявшихся в горах Сочи туристов

28.03.22 / Крымские татары заявили об угрозах на Украине

23.11.20 / Полиция не будет заставлять мэров городов соблюдать карантин незаконными методами – Геращенко

26.01.21 / Байден заявил, что очень обеспокоен ситуацией с Навальным в России

15.12.21 / Американские конгрессмены призвали Белый дом ускорить поставки вооружений Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика